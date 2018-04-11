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Нижегородская долгожительница отметила 101-й день рождения
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Нижегородская долгожительница отметила 101-й день рождения 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Жительница Приокского района Нижнего Новгорода Антонина Гребенщикова 10 апреля отметила свой 101-й день рождения. С праздником именинницу поздравили сотрудники районной администрации, управления соцзащиты населения и Совета ветеранов Нижегородского завода имени Ленина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Антонина Гребенщикова родилась 10 апреля 1917 года в селе Афанасово Ивановской области. Окончив Московский текстильный техникум, в 1940 году она переехала жить в город Горький. Здесь женщина сначала работала на чулочной фабрике имени Клары Цеткин, а в 1949 году перешла на завод имени Ленина, где трудилась в течение 20 лет в должности инженера-конструктора.
Нижегородская долгожительница воспитала четырех внуков, нянчила шестерых правнуков и трех праправнуков.
Напомним, нижегородка в день 30-летия устроила похороны молодости.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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