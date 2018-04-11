Почему десятки частных домов в районе ДОК могут снести: история самостроев, простоявших без документов полвека

Владельцы частных домов в районе ДОК бьют тревогу: их жилье, которое простояло на этой земле несколько десятилетий, официально признано самостроем. В любой момент люди могут остаться без крыши над головой. Все документы, подтверждающие их права на земельные участки, пропали.

Городские власти пока не предпринимают кардинальных действий. Но жители района все равно боятся: они даже не вкладывают деньги в ремонт своих ветхих домов, опасаясь, что все траты и вложения окажутся напрасными. Поставишь сегодня стеклопакеты, потратишь 50 тысяч на крышу, а завтра твое жилище снесут.

Кто разрешил построить дома на этой земле, куда испарились документы и какие планы у властей на эти гектары — разбираемся вместе.

Предыстория. Кто и как здесь поселился

Район ДОК плотно застроен частными домами. Они стоят впритык к самому комбинату «Красный Октябрь». Когда в 70-х рабочие возводили эти дома, то вряд ли предполагали, что через несколько десятилетий эти постройки признают самостроями.

Таким образом обосновалась в поселке и семья 26-летнего Александра Камболина. Сорок лет назад его бабушке, работающей на деревообрабатывающем комбинате «Красный Октябрь», начальство разрешило построить на этой земле дом. И его дедушка собственными руками возвел на улице Томской деревянное жилье для своей большой семьи. В те годы это было рядовой ситуацией. Поселок, рассказывают старожилы, создавался рабочими и для рабочих.

Сейчас в том самом доме №41 на улице Томской прописаны семь человек: бабушка Фагима Мирзалилова, два сына и дочь, а также три внука. С 1983 года они как многодетная семья стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Но перспектив обзавестись дополнительными квадратными метрами не видно и по сей день: от властей приходят только отписки, что нужно ждать своей очереди.

За эти годы частный дом превратился в полуразвалившийся аварийный барак. Гнилые деревянные стены, которые при малейшем прикосновении начинают сыпаться словно порошок, покосившаяся крыша… Впрочем, так сегодня выглядят большинство домов в районе ДОКа.

Жители не тратят деньги на капитальный ремонт своих домов, так как опасаются, что землю могут в любой момент забрать

Семья Камболиных не рискует перестраивать или ремонтировать дом, так как опасается, что в любой момент его могут снести. И ещё они не теряют надежды, что бесконечная очередь на улучшение жилищных условий до них всё-таки дойдет.

Все эти годы семья исправно платила все налоги. У них даже сохранились платежки с 90-х Но несмотря на то, что тюменцы более 40 лет исправно платили налоги на землю и вносили другие платежи, которые положены владельцам частных домов, в 2017 году Калининский суд признал их дом самостроем.

— Во время судебного заседания сказали, что у нас нет подтверждения, что эта земля действительно принадлежит нам. Её дали, когда бабушка ещё в советское время работала в ДОКе. Все соответствующие документы хранились на предприятии. Когда я попытался получить их или дубликаты, мне сказали, что все бумаги давно уже сгорели, — рассказывает Александр Камболин.

Сейчас их семья опасается, что однажды объявится новый хозяин земли, на Томскую приедут люди на бульдозерах и снесут дом.

Куда делись документы?

Александр Камболин долго пытался отстоять право своей семьи на этот дом и землю. И даже отправлял официальный запрос в ООО ДОК «Красный Октябрь», чтобы выяснить судьбу документов.

В ответе, который он получил спустя некоторое время, было сказано, что предприятие ДОК «Красный Октябрь» в 1973 году был переименован в ПМО «Тюменьлеспром», потом в 1992 году оно было преобразовано в АООТ «Тюменьмебель». В 1996-м комбинат стал открытым акционерным обществом. Затем, в 1997 году, на общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации общества. Из него выделилось ОАО ДОК «Красный Октябрь».

— Согласно акту приема-передачи, документы, касающиеся выделения и предоставления земельных участков, акционерное общество ДОК «Красный Октябрь» не принимало, — заявили на предприятии.

Поэтому найти концы с концами фактически невозможно, так как только в девяностые годы «Красный Октябрь» был реорганизован три раза.

На момент публикации статьи, 11 апреля, больной туберкулезом дядя Закир был госпитализирован в тяжелом состоянии

Без документов, подтверждающих собственность участков, остались более 10 семей.

У Александра Камболина на руках есть только копия технического паспорта на индивидуальный жилой дом от 1976 года. В нём говорится, что собственником является Фагима Шагвалиевна Мирзалилова, бабушка Александра. В новом техническом паспорте от 2016 года эта пометка исчезла — собственника, судя по бумаге, нет. Судья отказался рассматривать единственную сохранившуюся копию как доказательство.

— Я уже прошел семь кругов ада с этим домом, везде отфутболивают. Чиновники против моего иска и в суде не принимали во внимание даже свидетельские показания, отклонили ходатайство, — возмущается Александр Камболин. — Но главная проблема сейчас в том, что мой дядя — инвалид второй группы — живет по сути в шалаше, без тепла и каких-либо других коммунальных благ. Дом разваливается на глазах. А в очереди наша семья стоит уже 34 года! Есть все основания, чтобы предоставить нам жилье вне очереди, но чиновники мне отвечают, что очередь не финансируется. Она вроде как есть, но в то же время никто не выделяет на неё деньги.

Семья с 1983 года состоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Земля в районе ДОКа — лакомый кусочек для застройщиков. Александр Камболин говорит, что к нему уже приходили люди, интересовавшиеся участком под домом

Временное жильё на 40 лет Семья Камболиных — не единственная, кто оказался заложником этой бюрократической ситуации. Десятки людей живут здесь на птичьих правах в ожидании того, что их в любую секунду могут выселить. Среди них — и пенсионерка Надежда Полимонова. С 1975 по 1986 годы она трудилась на комбинате «Красный октябрь». Сейчас работает кондуктором, так как пенсии на жизнь не хватает.

— Дом мы построили на улице Саратовской. Думали, что это временное жилье, но живём тут уже сорок лет. Мама в свое время не взяла справку о разрешении на строительство. Когда я несколько лет назад решила дом перестроить и стала заниматься документами, то меня тормознули. Сказали, мол, это участок не мой. Сейчас не дают даже прописку сделать. Говорят, что нет домовой книги, её давным-давно потеряли, — рассказывает Надежда Леонидовна.

Надежда Леонидовна не может сдержать слез, когда говорит о своем доме

Дом Надежды Полимоновой тоже находится в крайне удручающем состоянии. Стены покосились, полы проваливаются.

— Я боюсь, что однажды придут строители и потребуют покинуть дом, чтобы на его месте построить жилой комплекс. Куда мне тогда идти? — волнуется тюменка

В поселке можно увидеть не только аварийные дома, но и нормальные коттеджи. Только их жители, как и все остальные в этом районе, также не являются собственниками. Это подтверждает публичная кадастровая карта, на которой земля под самостроями отмечена как муниципальная собственность.

Что говорят власти

В администрации Тюмени на запрос 72.ru заявили, что в границах улицы Томской находятся преимущественно частные жилые дома. И у города, по закону, нет обязанностей по расселению зданий, являющихся частной собственностью.

— Таким образом, правовых оснований для включения этих частных жилых домов в планы переселения граждан из аварийного жилищного фонда у администрации города не имеется, переселение граждан и снос этого жилья также не планируется, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

В границах этой улицы расположены и многоквартирные жилые дома. Заключениями межведомственной комиссии они (дома №№ 9, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 32) признаны непригодным для проживания и подлежащим сносу или реконструкции. Многоквартирник №27 собираются расселить до 2023 года, остальные дома — до 2024 года, а дом №19 — до 2025 года.

— В ближайшее время будут внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов и региональных законов, и жители частного дома смогут получить право на земельный участок в упрощенном порядке. Это позволит им узаконить жилой дом. В дальнейшем они также смогут распорядиться имуществом или провести ремонт самостоятельно, — рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

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