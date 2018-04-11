Ещё
Посетителям Парка Горького расскажут как стать радиоведущим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Посетителям Парка Горького расскажут как стать радиоведущим 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
О специфике работы радиоведущего расскажут в Парке Горького. Мероприятие пройдет 15 апреля.
Эксперт объяснит, какими качествами должен обладать диктор на радио, как поддерживать разговор с гостями эфира и другие секреты профессионализма.
Лекцию проведут приглашенные профессионалы в области заявленной темы.
Мероприятие подходит для любого возраста. Начало в 17:00. Лекция продлится около двух часов.
Гостей ждут по адресу: улица Крымский Вал, дом 9. Для участия нужна предварительная регистрация. Вход свободный.
Управа района Якиманка: последние новости
В УВД по ЦАО состоялось праздничное заседание, посвященное 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России Новая подсветка появилась у центров государственных услуг Москвичи стали чаще записываться к врачу через интернет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США209
В Кремле прокомментировали заявление Трампа145
Путин прокомментировал мировую обстановку430
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа169
Трамп готовит Россию к войне269
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение