Посетителям Парка Горького расскажут как стать радиоведущим 

О специфике работы радиоведущего расскажут в Парке Горького. Мероприятие пройдет 15 апреля.
Эксперт объяснит, какими качествами должен обладать диктор на радио, как поддерживать разговор с гостями эфира и другие секреты профессионализма.
Лекцию проведут приглашенные профессионалы в области заявленной темы.
Мероприятие подходит для любого возраста. Начало в 17:00. Лекция продлится около двух часов.
Гостей ждут по адресу: улица Крымский Вал, дом 9. Для участия нужна предварительная регистрация. Вход свободный.