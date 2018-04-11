Посетителям Парка Горького расскажут как стать радиоведущим

О специфике работы радиоведущего расскажут в Парке Горького. Мероприятие пройдет 15 апреля.

Эксперт объяснит, какими качествами должен обладать диктор на радио, как поддерживать разговор с гостями эфира и другие секреты профессионализма.

Лекцию проведут приглашенные профессионалы в области заявленной темы.

Мероприятие подходит для любого возраста. Начало в 17:00. Лекция продлится около двух часов.

Гостей ждут по адресу: улица Крымский Вал, дом 9. Для участия нужна предварительная регистрация. Вход свободный.