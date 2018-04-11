Калининградская область намерена стать площадкой для эксперимента по параллельному импорту

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 11 апреля. / ТАСС /. Калининградская область намерена стать площадкой для проведения эксперимента по параллельному импорту лекарственных средств, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов в кулуарах форума IPQourum, который проходит в Светлогорске Калининградской области.

Параллельный импорт — это ввоз товаров на территорию страны через каналы, напрямую не связанные с правообладателем, то есть без прямого разрешения владельца патента или официально авторизованного им поставщика.

"Да, конечно, мы сейчас этот вопрос с Андреем Борисовичем ( Кашеваровым , замглавы Федеральной антимонопольной службы ) обсудили, мы обратимся с письмом в правительство и будем просить, чтобы такой эксперимент на нашей площадке провели", — отметил глава региона, отвечая на вопрос о том, будут ли власти Калининградской области инициировать эксперимент.

"С точки зрения географии, Калининград является удобной площадкой для проведения эксперимента… я предлагаю посмотреть на Калининград как на удобную площадку для эксперимента, посмотреть на экономический эффект", — добавил Алиханов. По его словам, введение параллельного импорта лекарственных средств позволит «существенно снизить стоимость лекарственных средств для населения», а проведение эксперимента позволит наглядно оценить экономический эффект от этого, а уже потом перенести опыт на другие регионы.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров отметил, что «уникальное положение области» в ходе эксперимента позволит не нарушить экономические связи, которые сложились в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Здесь мы можем провести абсолютно честный эксперимент и с этой идеей я согласен», — сказал Кашеваров.

История вопроса

В феврале Конституционный суд выступил против уничтожения оригинальных товаров, легально ввезенных в РФ неофициальными дистрибьюторами, то есть по схеме так называемого параллельного импорта.

Поводом для рассмотрения дела в Конституционном суде стало обращение компании «ПАГ». Фирма заключила госконтракт на поставку специальной бумаги марки Sony для аппарата УЗИ в Черняховскую больницу в Калининградской области. Бумагу предприниматели купили у сторонней польской компании и попытались ввезти в Россию, но груз был арестован. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил исковые требования о защите исключительных прав на товарный знак «SONY» компании Sony Corporation. Компания «ПАГ» решила оспорить решение арбитража в Конституционном суде.

Конституционный суд постановил, что уничтожать товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта можно лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. В своем решении суд подчеркнул, что сам принцип ограничения импорта товаров с размещенными на них товарными знаками не противоречит Конституции.

О форуме

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.