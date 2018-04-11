Tele2 назвала самые популярные у своих клиентов сервисы

Оператор мобильной связи Tele2 вдвое увеличил выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в столичной розничной сети по итогам первого квартала 2018 года. Чаще всего абоненты совершали денежные переводы, приобретали авиа— или ж/д билеты и страховали технику. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

В 2017 году Tele2 запустила ряд неоператорских сервисов в своей розничной сети. В первом квартале 2018 года выручка от продажи финансовых услуг выросла в 2,5 раза, страховок — в 2,2 раза, а доходы от продажи авиа— и ж/д билетов удвоились.

"Tele2 активно развивает свою розничную сеть в Москве Московской области — сегодня она включает более 370 салонов. В рамках стратегии lifestyle enabler оператор создает для своих абонентов наиболее комфортные условия, планомерно расширяет набор неоператорских сервисов в салонах мобильной связи. Это генерирует дополнительный трафик, который впоследствии трансформируется в продажи и рост выручки. Tele2 работает с лидерами в своей сфере, такими как AliExpress, ВТБ "Юнистрим" , «Столото». Именно благодаря этому выбору мы наблюдаем значительный рост выручки от продаж сервисных услуг, что говорит об успешности стратегии Tele2 в развитии собственной розничной сети", — прокомментировал коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов

Среди финансовых сервисов, доступных клиентам салонов Tele2, наиболее востребованными оказались денежные переводы. Средняя сумма перевода составила 9 500 рублей. Среди направлений, куда клиенты осуществляли переводы, лидируют страны СНГ и Прибалтики. Вторым по популярности среди дополнительных сервисов стало страхование. Средняя стоимость оборудования, для которого приобретался страховой полис, — 8 тысяч рублей.