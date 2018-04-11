Ещё
В Волгограде состоится презентация книги о летчике Василии Сталине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

В Волгограде состоится презентация книги о летчике Василии Сталине 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Презентация книги Вячеслава Шалагинова «Правда о лётчике Василии Сталине» пройдет 17 апреля в Волгоградской областной библиотеке имени Горького.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в книге использованы материалы Центрального архива Министерства обороны РФ — подробные выписки из документов 32-го гвардейского истребительного авиационного полка, которым командовал полковник Сталин в феврале-марте 1943 года, а также фотографии и свидетельства сослуживцев.
На презентации состоится дискуссия о личности и боевых заслугах лётчика Василия Сталина.
Отметим, это уже не первая встреча Вячеслава Шалагинова с волгоградскими читателями. В январе этого года он презентовал свою книгу «92-я морская бригада в Сталинграде», в которой рассказал об участии моряков Северного и Балтийского флотов в обороне города, о том, почему Паулюс выбрал элеватор в качестве эмблемы Сталинграда, красовавшейся на рукавах солдат и офицеров 6-й немецкой армии.
Мероприятие состоится в актовом зале библиотеки. Начало в 14:00.
АиФ Волгоград: последние новости
Грибок до Москвы доведет. Волгоградскую больницу сняли столичные журналисты Волгоградец убил и закопал в лесополосе многодетную мать В Волгограде почтили память погибших в фашистских концлагерях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»347
Трамп выступил с призывом к России974
Захарова сделала Трампу ответное предложение203
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод48
Рынок отреагировал на заявление Трампа176
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение