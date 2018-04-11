В Волгограде состоится презентация книги о летчике Василии Сталине

Презентация книги Вячеслава Шалагинова «Правда о лётчике Василии Сталине » пройдет 17 апреля в Волгоградской областной библиотеке имени Горького.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в книге использованы материалы Центрального архива Министерства обороны РФ — подробные выписки из документов 32-го гвардейского истребительного авиационного полка, которым командовал полковник Сталин в феврале-марте 1943 года, а также фотографии и свидетельства сослуживцев.

На презентации состоится дискуссия о личности и боевых заслугах лётчика Василия Сталина.

Отметим, это уже не первая встреча Вячеслава Шалагинова с волгоградскими читателями. В январе этого года он презентовал свою книгу «92-я морская бригада в Сталинграде», в которой рассказал об участии моряков Северного и Балтийского флотов в обороне города, о том, почему Паулюс выбрал элеватор в качестве эмблемы Сталинграда, красовавшейся на рукавах солдат и офицеров 6-й немецкой армии.

Мероприятие состоится в актовом зале библиотеки. Начало в 14:00.