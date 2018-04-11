Забор у спорткомплекса-долгостроя в Выборге возведут за 2,5 млн рублей 

Государственное автономное учреждение «Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области» потратит почти 2,5 млн рублей на установку забора у спорткомплекса в Выборге.
Две закупки проведены учреждением 11 апреля. Так, 1,2 млн рублей выделено учреждением на поставку материалов для забора, а ещё 1,3 млн рублей подрядчик потратит на установка самого забора у спорткомплекса-долгостроя на Ленинградском шоссе, 103. Подрядчиком в обеих закупках выступил ООО «СК „Палисад“. Забор должен быть установлен в течение 45 дней с момента подписания контракта.
Напомним, подготовка нового спортивного комплекса в Выборге к открытию подходит к завершению. Комплекс должны запустить к 1 мая. Губернатор региона Александр Дрозденко обещал лично приехать в Выборг, чтобы сыграть в волейбол на новой арене.