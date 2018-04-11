Санкции США против России ударили по OMV, Strabag, Raiffeisen

«Экономические санкции [ США в отношении России ] обладают колоссальным разбросом и только частично добиваются желаемой цели. Новые санкции затрагивают не только российские фирмы, но и предприятия по всему миру. Австрийские компании также ощущают эти меры: Strabag, OMV, Raiffeisen фиксируют отчасти ощутимые курсовые потери», — констатировали экономисты.

"Санкции подогревают агрессию, вредят трудящемуся населению и приводят крепкие объединения и балансы в дисбаланс", — отметил президент Палаты экономики Тироля Юрген Бодензеер и предостерег от развития событий по негативной спирали, потому что санкции провоцируют ответные меры.

"Канцлер Себастьян Курц и президент Палаты экономики Кристоф Ляйтль из хороших побуждений с давних пор высказываются против злоупотребления экономикой в качестве оружия войны", — подчеркнул Бодензеер. Мировые экономические связи способствуют объединению народов, становлению мира и росту благосостояния, и этим надо пользоваться, а не прибегать к обратному, резюмировал экономист.