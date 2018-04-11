Санкции США против России ударили по OMV, Strabag, Raiffeisen 

«Экономические санкции [США в отношении России] обладают колоссальным разбросом и только частично добиваются желаемой цели. Новые санкции затрагивают не только российские фирмы, но и предприятия по всему миру. Австрийские компании также ощущают эти меры: Strabag, OMV, Raiffeisen фиксируют отчасти ощутимые курсовые потери», — констатировали экономисты.
"Санкции подогревают агрессию, вредят трудящемуся населению и приводят крепкие объединения и балансы в дисбаланс", — отметил президент Палаты экономики Тироля Юрген Бодензеер и предостерег от развития событий по негативной спирали, потому что санкции провоцируют ответные меры.
"Канцлер Себастьян Курц и президент Палаты экономики Кристоф Ляйтль из хороших побуждений с давних пор высказываются против злоупотребления экономикой в качестве оружия войны", — подчеркнул Бодензеер. Мировые экономические связи способствуют объединению народов, становлению мира и росту благосостояния, и этим надо пользоваться, а не прибегать к обратному, резюмировал экономист.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. При этом в перечне компаний — сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", "Русал", холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Новые меры США отправили рубль и российские акции на минимумы прошлых лет. Несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Московской биржи понес самые серьезные потери с марта 2014 года, а рубль к доллару опустился до самого скромного значения за последние полгода.