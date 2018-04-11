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Саратовский МФЦ стал лучшим в России
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Саратовский МФЦ стал лучшим в России 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Подведены итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр России».
Напомним, министерством экономического развития страны оценивалась работа российских многофункциональных центров за минувший 2017 год. За звание «Лучший МФЦ» боролись 52 центра государственных и муниципальных услуг.
В итоге Центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Фрунзенского района областного центра стал самым лучшим. Решением жюри он один из всех претендентов будет отмечен правительственной наградой. Независимые эксперты оценивали кроме эффективности, комфортности и доступности услуг также и возможность оценки качества обслуживания в МФЦ. Об этом сообщает минэкономразвития Саратовской области.
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