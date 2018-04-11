Саратовский МФЦ стал лучшим в России

Подведены итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр России».

Напомним, министерством экономического развития страны оценивалась работа российских многофункциональных центров за минувший 2017 год. За звание «Лучший МФЦ» боролись 52 центра государственных и муниципальных услуг.

В итоге Центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Фрунзенского района областного центра стал самым лучшим. Решением жюри он один из всех претендентов будет отмечен правительственной наградой. Независимые эксперты оценивали кроме эффективности, комфортности и доступности услуг также и возможность оценки качества обслуживания в МФЦ. Об этом сообщает минэкономразвития Саратовской области.