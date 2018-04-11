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МТС смело списывает деньги даже при смене оператора
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МТС смело списывает деньги даже при смене оператора 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
МТС смело списывает деньги даже при смене оператораМногие абоненты переходят от одного оператора к другому по той или иной причине: не устраивает скорость, плохое покрытие и так далее.
Для перехода к другому оператору используется технология Mobile Number Portability (MNP).
По правилам MNP, абонент перед переносом номера обязан закрыть все долги перед старым оператором. То есть оставить счёт либо нулевым, либо положительным. В противном случае, номер перенести не получится.
Так в чем дело?
Пользователь под ником Monoceros попытался уйти от МТС к Tele2. Перенос состоялся, но долг на счете у МТС появился сразу же после перехода.
Мой номер с 15 января на обслуживании у ТЕЛЕ2. Уходя от МТС в последний день доступа в личный кабинет на счету был небольшой плюс. Думал, мол пускай подавятся.
как только номер был взят на обслуживание в ТЕЛЕ2, то внезапно появился долг! И если я его не погашу в течении 10 дней, то ТЕЛЕ2 приостановит оказание мне услуг.
Об этом он узнал из сообщений от Tele2:
Разумеется, абонент сразу же обратился к техподдержку оператора за разъяснением ситуации.
Если кратко, то Tele2 описали ситуацию, при которой в течение 60 дней после переноса номера у старого оператора может появиться та или иная задолженность.
Причём долг будет на лицевом счете абонента, а не на его номере.
Выходит, что МТС может найти какую-то задолженность уже после перехода к другому оператору.
Пользователь сразу же написал жалобу в группу ВКонтакте и получил довольно быстро ответ от МТС:
Получается, что даже уйдя к другому оператору, МТС продолжает начислять абонентскую плату за услуги, которые не может оказать. Не самое лучшее качество оператора…
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