МТС смело списывает деньги даже при смене оператора

МТС смело списывает деньги даже при смене оператораМногие абоненты переходят от одного оператора к другому по той или иной причине: не устраивает скорость, плохое покрытие и так далее.

Для перехода к другому оператору используется технология Mobile Number Portability (MNP).

По правилам MNP, абонент перед переносом номера обязан закрыть все долги перед старым оператором. То есть оставить счёт либо нулевым, либо положительным. В противном случае, номер перенести не получится.

Так в чем дело?

Пользователь под ником Monoceros попытался уйти от МТС к Tele2 . Перенос состоялся, но долг на счете у МТС появился сразу же после перехода.

Мой номер с 15 января на обслуживании у ТЕЛЕ2. Уходя от МТС в последний день доступа в личный кабинет на счету был небольшой плюс. Думал, мол пускай подавятся.

как только номер был взят на обслуживание в ТЕЛЕ2, то внезапно появился долг! И если я его не погашу в течении 10 дней, то ТЕЛЕ2 приостановит оказание мне услуг.

Об этом он узнал из сообщений от Tele2:

Разумеется, абонент сразу же обратился к техподдержку оператора за разъяснением ситуации.

Если кратко, то Tele2 описали ситуацию, при которой в течение 60 дней после переноса номера у старого оператора может появиться та или иная задолженность.

Причём долг будет на лицевом счете абонента, а не на его номере.

Выходит, что МТС может найти какую-то задолженность уже после перехода к другому оператору.

Пользователь сразу же написал жалобу в группу ВКонтакте и получил довольно быстро ответ от МТС:

Получается, что даже уйдя к другому оператору, МТС продолжает начислять абонентскую плату за услуги, которые не может оказать. Не самое лучшее качество оператора…