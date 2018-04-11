Ещё
Зюганов предложил в этом году на День Победы не закрывать Мавзолей Ленина щитами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

Зюганов предложил в этом году на День Победы не закрывать Мавзолей Ленина щитами 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением отказаться от практики использования праздничных конструкций, перекрывающих Мавзолей Ленина на Красной площади в День Победы 9 мая, в этом году.
"Давайте в политическом плане хоть 9 мая снимем фанеру с Мавзолея, к которому наши отцы-победители бросали гитлеровские штандарты", — сказал в среду Зюганов после выступления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который представил отчет правительства РФ в Госдуме.
По словам лидера КПРФ, эта мера сделает общество более сплоченным перед лицом существующих вызовов.
Советские войска бросали знамена разгромленных фашистских войск в ходе исторического Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. В советское время на трибуне, расположенной на Мавзолее, находились представители руководства страны и почетные гости, которые наблюдали за парадами и демонстрациями, проходившими по Красной площади. После распада Советского союза появилась практика строить специальную трибуну перед Мавзолеем, а сам Мавзолей перекрывать праздничными конструкциями.
ТАСС: последние новости
AP: Марк Цукерберг провел серию частных встреч в Конгрессе США Силуанов: государство не планирует входить в капитал "Русала", но поддержит предприятие Предприятия Германии заявили о твердом намерении остаться на российском рынке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»350
Трамп выступил с призывом к России976
Захарова сделала Трампу ответное предложение217
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод48
Рынок отреагировал на заявление Трампа178
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение