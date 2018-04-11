Зюганов предложил в этом году на День Победы не закрывать Мавзолей Ленина щитами 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением отказаться от практики использования праздничных конструкций, перекрывающих Мавзолей Ленина на Красной площади в День Победы 9 мая, в этом году.
"Давайте в политическом плане хоть 9 мая снимем фанеру с Мавзолея, к которому наши отцы-победители бросали гитлеровские штандарты", — сказал в среду Зюганов после выступления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который представил отчет правительства РФ в Госдуме.
По словам лидера КПРФ, эта мера сделает общество более сплоченным перед лицом существующих вызовов.
Советские войска бросали знамена разгромленных фашистских войск в ходе исторического Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. В советское время на трибуне, расположенной на Мавзолее, находились представители руководства страны и почетные гости, которые наблюдали за парадами и демонстрациями, проходившими по Красной площади. После распада Советского союза появилась практика строить специальную трибуну перед Мавзолеем, а сам Мавзолей перекрывать праздничными конструкциями.