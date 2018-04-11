Зюганов предложил в этом году на День Победы не закрывать Мавзолей Ленина щитами

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением отказаться от практики использования праздничных конструкций, перекрывающих Мавзолей Ленина на Красной площади в День Победы 9 мая, в этом году.

По словам лидера КПРФ, эта мера сделает общество более сплоченным перед лицом существующих вызовов.

Советские войска бросали знамена разгромленных фашистских войск в ходе исторического Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. В советское время на трибуне, расположенной на Мавзолее, находились представители руководства страны и почетные гости, которые наблюдали за парадами и демонстрациями, проходившими по Красной площади. После распада Советского союза появилась практика строить специальную трибуну перед Мавзолеем, а сам Мавзолей перекрывать праздничными конструкциями.