Масштабные отключения воды ждут липчан 12 апреля

На время ремонтных работ в Липецке отключат воду до 24.00 11 апреля, сообщила пресс-служба АО «ЛГЭК».

До полуночи воды не будет в домах по улицам:

Ярославская, 13 (Д/с №12), 19;Писарева, 35, 37;Светлова, 26, 29 (Школа интернат), 29а, 31, 31а;Писарева, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 10а, 12б, 8а, 16, 18;1-я Лесная, вл.1, вл.2, 3а;Писарева;Постышева;Олимпийская;Варшавская;Зорге;Бурлакова;Добровская;Патриотическая;Дачная;Тихая;Светлова;Ярославская;1-я Лесная;Артёма;Железногорская.

12 апреля с 10.00 до 20.00 отключат воду в домах липчан по улицам:

Ильича, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 (Школа №25);Ленинградская, 5, 12, 14, 16, 18, 18к.1, 2, 3, 4, 5;Волгоградская, 8 (Школа искусств), 8а (Д/с №77), 10, 12, 14, 14а, 16, 11, 13, 17а, 35, 41, 43, 43/1;3-е Сентября, 5; 26, 12, 14, 16а, 18, 20, 24;Студенческая, 6, 9;Герцена,15;Флёрова, 1; 15;Никитина, 14; 16;30 лет ВЛКСМ, 17; 19; 21; 25;Профсоюзная;Дачная;Студенческая;Тургенева;Бехтерева;Декабристов;Седова;Донская;Гвардейская;Песчаная;Воронежская;2-я Воронежская;Красина;Степная;Волгоградская;Станиславского;Сергея Лазо;Чехова;Герцена;Флерова;Никитина;30 лет ВЛКСМ;Лесхоз.

С 10.00 до 20.00 не будет воды в домах частного сектора по улицам:

Верхняя;Пригородная;Кирова;2-я Крымская;Киевская;Школьная.