Инвестор «мусорного» завода ищет сотрудников

Компания-инвестор мусоросжигающего завода, который должен появиться под Казанью , объявила о наборе сотрудников. Вакансии опубликованы на сайте одного из рекрутинговых агентств.

Компания ищет системного администратора, специалиста по охране труда, офис-менеджера и финансового контролера. Будущим сотрудникам обещают хорошую зарплату и офис в центре города.

Напомним, «мусорный» завод должны построить в нескольких километрах от « Салават Купере». Начать планируют осенью. Закончить — к 2022 году.

Некоторые казанцы против этого проекта.

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