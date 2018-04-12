Инвестор «мусорного» завода ищет сотрудников 

Компания-инвестор мусоросжигающего завода, который должен появиться под Казанью, объявила о наборе сотрудников. Вакансии опубликованы на сайте одного из рекрутинговых агентств.
Компания ищет системного администратора, специалиста по охране труда, офис-менеджера и финансового контролера. Будущим сотрудникам обещают хорошую зарплату и офис в центре города.
Напомним, «мусорный» завод должны построить в нескольких километрах от «Салават Купере». Начать планируют осенью. Закончить — к 2022 году.
Некоторые казанцы против этого проекта.
Читайте также:
Казанцам покажут «мусорные» заводы в Европе
Инвестор «мусорного» завода встретится с казанцами 14 апреля