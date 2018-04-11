Бесплатная транспортная система на ЧМ-2018 обойдётся бюджету в 3 млрд рублей 

Чемпионат.com: последние новости

Фигуристы Рогонов и Климов «пофрирайдили» на «Розе Хутор»

Орлов: Манчини делает замечания только русским, Паредесу – ни разу

После игры в Санкт-Петербурге болельщик получил запрет на посещение матчей