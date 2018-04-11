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Бесплатная транспортная система на ЧМ-2018 обойдётся бюджету в 3 млрд рублей
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Бесплатная транспортная система на ЧМ-2018 обойдётся бюджету в 3 млрд рублей 

Чемпионат.com 1 час назад
Первый заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция—2018» Алексей Петров рассказал о бесплатной транспортной системе, которая будет задействована во время проведения чемпионата мира—2018.
«Бесплатная транспортная система на чемпионате мире—2018, включающая аренду поездов и работу задействованных людей, обойдётся бюджету примерно в 3 млрд рублей. Этим Россия хочет показать гостеприимство и радушие. Гости могут оценить масштаб страны. Кстати, самый востребованный поезд для гостей — из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга.
Также мы готовы предоставить бесплатные услуги пользования поездами и всем аккредитованным ФИФА сотрудникам СМИ», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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