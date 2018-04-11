Псковская область разделила 46-47 места по количеству упоминаний в зарубежных СМИ 

Аналитическое агентство «Смыслография» и компания Dow Jones провели очередное исследование восприятия регионов России ведущими зарубежными англоязычными СМИ. Методика включает количественную и качественную проработку упоминаний регионов России, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы Factiva.com в ТОП-100 ключевых англоязычных медиа, включая The Wall Street Journal, The Economist, The Guardian, Washington Post и др. В итоговом рейтинге Псковская область разделила 46-47 места с Волгоградской областью: как отмечают составители рейтинга, регион поднялся на 34 строчки. Соседние с Псковской областью регионы заняли следующие места: Смоленская область — 60-61 места, Тверская область — 62 место, Новгородская область — 63-64 места. Лидерами рейтинга стали Тульская область, Нижегородская область, Пермский край, Краснодарский край и Хабаровский край. Эксперты объяснили это тем, что наиболее часто в зарубежных СМИ упоминается тема футбола и чемпионата мира 2018 года в России: в первых четырёх регионах будут проходить матчи ЧМ-2018. Пятое место Хабаровского края эксперты объясняют близостью к Северной Корее и международным обсуждениям действий Ким Чен Ына. Добавим, общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Москва была исключена из общего рейтинга, поскольку ее сравнение с другими субъектами федерации было признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».