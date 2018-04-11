История развалившегося «шедевра». Ярославцы не могут дождаться расселения

В 2017 году мы писали о «страшном» доме №5 на улице 1905 года, который был построен полтора века назад. Людям пообещали, что их расселят к 1000-летию Ярославля . Вот только до сих пор ничего не произошло. Срок перенесли на 2025 год, несмотря на жилищную катастрофу. В конце марта возникли новые проблемы — в подвале прорвало трубу, а потолки третьего этажа «пожелтели».

Весна в дом №5 на улице 1905 года хлынула потоками воды сразу с двух сторон. В подвале лопнула труба, и жители дома остались без горячей воды на две неделе, а с крыши рванули потоки талой воды. Два года назад от дома прекратил сотрудничество Дзержинский ЖКХ, а остальные компании отказались обслуживать дом, от которого жалобы приходят «слишком часто». Теперь весь ремонт — только за свой счет, мусор выносить некуда, а наледь с крыши так и норовит упасть прямо на голову.

«Спуститься в подвал, чтобы перекрыть вентиль, просто невозможно, там воды по колено. Это еще осенью началось, а в последний раз… Вода сначала была горячей, сейчас остыла и замерзла. Одним словом — Каток! Стабильно раз в две недели приходится вызывать служебные машины для откачивания лишней воды, чтобы уменьшить влажность в подвале. Более рациональных действий предпринимать не разрешается, все-таки дом входит в культурное наследие», — рассказала жительница дома Наталья Бубнова.

По словам жильцов, сейчас течь перестало, но плесневелые стены и желтеющий потолок остались, а еще — резкий запах сырости и скачки электричества.

«Жить просто невозможно. Квартира в ужасном состоянии. Потолок, слава богу, не обвалился, но и на стенах, и на полу, и на потолке огромные пятна, — делится впечатлениями Фатима Лукоянова, жительница квартиры №67, — Они сказали, сидите до 25 года, ждите. Все, кто приватизировал свою квартиру — дураки, мы в этих очередях полжизни прождем, ».

Но до вопроса о крыше на собрании в мэрии Дзержинского района так и не дошло. Народ требовал фактов: все хотят знать, когда их «жилищный вопрос» будет решен. К сожалению, точных ответов люди не услышали.

«Законодательно мы не можешь ограничивать участников, то есть, если никто не заявился, мы обязаны через три месяца провести повторный открытый конкурс, никого заставлять нельзя, участие добровольно», — рассказал начальник отдела управления организации жилищного фонда Павел Выдрин. То есть, управляющую компанию могут выбирать до бесконечности, но так и не выбрать.

«Мы требуем решение вопроса до пятницы!», «Верните наши деньги», «Дайте нам квартиры», — заявляли жильцы на собрании в администрации Дзержинского района.

Мужчина в серой куртке констатирует: «Разберут ваш шедевр, не успеете и глазом моргнуть». Но разберут ли? Видимо, людям придется «доживать» в шедевре до 2025 года.

Автор: Анастасия Вязигина