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Психиатр поставил диагноз Дональду Трампу
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Психиатр поставил диагноз Дональду Трампу 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Психиатр Александр Федорович дал оценку состоянию здоровья американского президента, исходя из его последних «твитов».
Российский психиатр Александр Федорович полагает, что взаимоисключающие заявления Дональда Трампа, хотя и являются нормой для политика, тем не менее говорят о серьезном психическом расстройстве, сообщает телеканал «360».
«Для политика это абсолютная норма. Это же у древних римлян было такое выражение — «Чаще поворачивай стиль». Написал — зачеркнул, написал — зачеркнул… Это норма. Для обычных людей это не очень хорошо. С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — поясняет Федорович.
По мнению психиатра, у американского президента может быть органическое поражение центральной нервной системы.
Напомним, Трамп в своем Twitter сперва угрожал засыпать Сирию ракетами, а уже через пару часов заговорил о замораживании гонки вооружений.
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