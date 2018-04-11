Психиатр поставил диагноз Дональду Трампу

Психиатр Александр Федорович дал оценку состоянию здоровья американского президента, исходя из его последних «твитов».

Российский психиатр Александр Федорович полагает, что взаимоисключающие заявления Дональда Трампа , хотя и являются нормой для политика, тем не менее говорят о серьезном психическом расстройстве, сообщает телеканал «360».

«Для политика это абсолютная норма. Это же у древних римлян было такое выражение — «Чаще поворачивай стиль». Написал — зачеркнул, написал — зачеркнул… Это норма. Для обычных людей это не очень хорошо. С точки зрения политики — это адекватно. Потому что там чем больше тумана — тем проще руководить процессом», — поясняет Федорович.

По мнению психиатра, у американского президента может быть органическое поражение центральной нервной системы.