В Екатеринбурге ветерана войны отказались поздравлять с 9 Мая: феерическое объяснение

Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Ивановичу Тимашеву 91 год, у него большая семья — двое детей, пять внуков, девять правнуков. Его призвали в армию в 1943-м, во время войны он участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке. В 1951 году демобилизовался и осел в Ташкенте, там прожил почти всю жизнь, а в июне 2016-го дочка забрала отца в Екатеринбург , теперь он живет в окружении родных.

Именно они поздравляют его с 9 Мая и 23 Февраля, а вот от чиновников или общественников Владимир Иванович внимания пока не дождался. Ветеран, конечно, переживает — в Узбекистане ни один праздник не обходился без поздравлений и приглашений на концерты. Но больше переживают его родные — никто от города не пришел поздравить ветерана на 9 Мая в прошлом году, и, похоже, история повторится и в этом.

Как рассказала E1.RU дочка ветерана Лариса Владимировна Звездина, она связывалась с Советом ветеранов Верх-Исетского района, там сказали, что на подарки денег нет.

— На 23 Февраля мне удалось уговорить их руководителя прийти поздравить папу, но она больше рассказывала ему о том, как ей тяжело работается, чем поздравляла, — говорит женщина. — А недавно папа услышал по телевизору, что всех ветеранов приглашают посмотреть парад Победы на площади. Попросил узнать, как получить приглашение. Я позвонила, в совете ветеранов отмахнулись — просто приходите за час и садитесь. Я переживаю не только за папу, а за всех ветеранов — кто-то ведь лежачий, не ходит, они ждут внимания, а к ним такое отношение.

Мы позвонили в Совет ветеранов Екатеринбурга (официальное название — Екатеринбургская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, Вооруженных Сил, правоохранительных органов , пенсионеров) узнать, поздравляют ли они ветеранов на 9 Мая. Дежурная, один из членов совета ветеранов, сообщила, что руководство будет на месте только во вторник. Но сама она оказалась в курсе ситуации с Владимиром Тимашевым.

— Чем мы можем их поздравить, у нас общественная организация, у нас денег нет, — сказала она. — Вот вы представляете — прийти к ветерану, нужно принести букет цветов и коробку конфет элементарно, где их взять? У нас выделяются средства — если по грантам или субсидиям, то только на мероприятия, которые собирают много людей. Посещения на дому у нас никто не планирует, и никто деньги на это не выделяет.

На парад Победы, по ее словам, он может прийти без приглашений:

— Это свободное посещение, пожалуйста, это решение администрации. С удостоверением, с сопровождающим он подходит к трибуне за час до парада, его пропускают, садят на место, никакого приглашения для этого не надо. И концерты в ОДО у нас проходят каждый второй вторник месяца в 14 часов, это все знают, там вход свободный, все об этом знают, 30 лет уже.

А вот на другие мероприятия совета ветеранов Владимира Ивановича не зовут, потому что он недостаточно «мобилен».

— У нас мероприятия связаны с мобильными ветеранами — митинг на Широкореченском мемориале 9 мая, например, туда могут пойти только мобильные ветераны, которые могут пройти строем. Возложение цветов к памятнику Жукову — то же самое, он должен хотя бы стоять без поддержки.

Если проходят какие-то приемы главы города, губернатора, то нам дают три места, и эти места даются кому — тем, кто ходит по школам, потому что все они работают бесплатно. Неужели мы дадим вот этому ветерану лежачему это приглашение, а тем людям, которые у нас работают, не дадим?

— Но он не лежачий.

— Мы его посещали, он ходит с железной штучкой специальной, не помню, как называется, как тумбочка, это не костыль даже. (Владимир Иванович ходит с ходунками. — Прим. авт.) Как вы его представляете, вот идет митинг, присутствует губернатор области, присутствует глава города, и вот этого мы в первых рядах поставим вот с этой железной штучкой, да? Это снимается все, это показывается по телевидению.

— Вы серьезно думаете, что просто это нельзя показывать по телевидению?

— А вы думаете, что это будет как бы украшать мероприятие?

— Он ветеран войны, он не должен украшать мероприятие.

— Ему 91 год, он не может самостоятельно ходить. Понимаете, это, как бы сказать, возрастные изменения. Он, может быть, и хочет, но он не может.

В комплексном центре социального обслуживания населения Верх-Исетского района E1.RU рассказали, что приходят поздравлять только ветеранов, которые находятся на соцобслуживании, то есть признаны нуждающимися. Но директор центра заверила E1.RU, что сотрудники могут прийти поздравить и Владимира Ивановича, и попросила его родных связаться с ней.

Вопрос о том, поздравляют ли остальных ветеранов с 9 Мая, мы задали и отделу по работе с молодежными организациями, СМИ и молодежной политике Верх-Исетского района. Там обещали уточнить информацию.

В прошлом году мы рассказывали про Александра Герасимовича Шелкового из Режа. 106-летнего ветерана Великой Отечественной войны забыла поздравить администрация города. Он 4 часа просидел за накрытым столом в ожидании гостей, но они так и не пришли. В марте этого года Александр Герасимович ушел из жизни.