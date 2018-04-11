Политолог: Медведев уверен в том, что он делает, и считает, что это нужно делать дальше

«Я бы оценил его выступление на четвёрку с плюсом. Было очень разумно показать, с чего мы начинали, и какой результат получили. Причём, отсылка на международную ситуацию была вполне уместна, потому что и конкуренция, и давление извне, несомненно, сказываются на нашей экономике», — отметил эксперт.

Слова Медведева о планах на будущее демонстрировали, что у правительства есть чёткие и ясные проекты, под которые заложено финансирование. «Безусловно, выступление премьер-министра показало, что он уверен в своей позиции и своих программах, он уверен в том, что он делает, и считает, что это нужно продолжать делать дальше», — сказал Григорьев.

Прогнозируя вероятные изменения в составе нового кабмина , политолог сразу оговорился, что окончательное решение — за президентом России: обновления ожидать следует, но вряд ли оно будет кардинальным.

Относительно политического и экономического курса прогноз похожий: изменения могут коснуться отдельных программ, которые реализует правительство, убеждён эксперт. Всё-таки международная ситуация меняется достаточно быстро, и против нашей страны предпринимается целый ряд агрессивных мер. «Возможно, это потребует адекватных действий России , в том числе разработки экономических программ, которые будут направлены на противодействие ограничениям и конкурентам», — предположил собеседник «Парламентской газеты».

В среду, 11 апреля, на внеочередном пленарном заседании Государственной Думы премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с традиционным годовым отчётом о работе правительства. В связи с тем, что этот доклад был последним при действующем составе кабмина, Дмитрий Медведев подвёл итоги работы за весь прошедший срок.