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Волонтеры будут спасать объекты культурного наследия от разрушения
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Волонтеры будут спасать объекты культурного наследия от разрушения 

Mirmol.ru 2 часа назад
Возможность привлечения добровольцев по спасению объектов культурного наследия рассматривается в Государственной Думе России. Изменения планируют внести в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Статью 45 планируют дополнить новым положением об участии добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия. Порядок включения в процесс энтузиастов будет регламентироваться министерством культуры России.
«Это позволит эффективно использовать потенциал волонтеров-энтузиастов и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия страны», — отмечает врио руководителя Агентства по охране культурного наследия Дагестана Заур Кахриманов.
По его словам, Дагестан уже практикует привлечение волонтеров к работам по реставрации культурно-исторических объектов.
«Например, это «Преображенский редут 1867 года» в Ботлихском районе и другие. На добровольческих началах в регионе функционирует институт общественных инспекторов, который занимается мониторингом ситуаций, связанных с ОКН в своих муниципалитетах», — сообщает глава ведомства.
Отметим, что текущий год объявлен в России Годом волонтерства.
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