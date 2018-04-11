Волонтеры будут спасать объекты культурного наследия от разрушения

Возможность привлечения добровольцев по спасению объектов культурного наследия рассматривается в Государственной Думе России . Изменения планируют внести в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Статью 45 планируют дополнить новым положением об участии добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия. Порядок включения в процесс энтузиастов будет регламентироваться министерством культуры России

«Это позволит эффективно использовать потенциал волонтеров-энтузиастов и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия страны», — отмечает врио руководителя Агентства по охране культурного наследия Дагестана Заур Кахриманов.

По его словам, Дагестан уже практикует привлечение волонтеров к работам по реставрации культурно-исторических объектов.

«Например, это «Преображенский редут 1867 года» в Ботлихском районе и другие. На добровольческих началах в регионе функционирует институт общественных инспекторов, который занимается мониторингом ситуаций, связанных с ОКН в своих муниципалитетах», — сообщает глава ведомства.