Москва закрепит позицию в рейтинге мировых столиц с дешевым мобильным интернетом

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы намерены по итогам текущего года закрепить позиции города в списке столиц мира с дешевыми мобильными интернет-услугами. Об этом сообщил в среду ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Дубай ( По итогам 2017 года стоимость тарифа на интернет-услуги на устройствах сотовой связи в Москве в пересчете на рубли оказалась ниже, чем в таких мегаполисах мира, как Нью-Йорк США ), Барселона ( Испания ), Лондон ( Великобритания ), Стокгольм Швеция ), Сингапур ОАЭ ).

"Дешевый и доступный мобильный интернет, услуги связи — это не наша самоцель, а результат большой проделанной работы. Город сегодня активно взаимодействует с операторами, старается поддерживать оптимальные условия для их работы, обеспечивая развитие инфраструктуры связи и равный доступ операторов к ней. Сейчас нет предпосылок, чтобы ситуация со стоимостью [мобильной связи] принципиально изменилась, поэтому у Москвы есть хорошие шансы закрепить достигнутые позиции [среди других мировых столиц]", — сказал Ермолаев, отвечая на вопрос ТАСС о возможном изменении ценовой политики мобильной связи в столице по итогам текущего года.

По словам руководителя направления «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Ивана Бутурлина, снижение цен вряд ли ожидается. «Это сделает услугу нерентабельной для самих операторов», — пояснил он, добавив, что стабильность цен отмечалась весь 2017 год, тогда как еще около двух-трех лет назад трафик каждый год дешевел в разы.

"Интернетом пользуются более 90% москвичей. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков или планшетов они выходят в сеть по много раз в день. К домашнему широкополосному интернету подключено более 90% квартир в Москве. Скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 МГБ в секунду", — отметил Ермолаев.

По данным департамента, в сравнении с Нью-Йорком мобильный интернет в Москве обойдется в пять-восемь раз дешевле (в зависимости от объема пакета, максимальная разница — для самых объемных пакетов мобильной передачи данных), с Лондоном — в три-четыре раза. Так, стоимость 1 ГБ мобильной передачи данных в Москве для тарифов с небольшим включенным пакетом трафика (до 4 ГБ) по итогам третьего квартала 2017 года составила 84 рубля за 1 ГБ, для тарифов с большим пакетом мобильной передачи данных (13 ГБ и более) — 41 рубль за 1 ГБ. В Нью-Йорке, как самом дорогом в этом аспекте городе, показатели по аналогичным параметрам — 795 рублей и 338 рублей соответственно.