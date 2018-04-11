Как соблюдаются работодателями права белорусов и россиян

— Въезжать на территорию России белорусы могут совершенно свободно, — напоминает руководитель отделения, советник Посольства Александр Бобцов. — Соответственно, трудовая миграция — не всегда официальная и контролируемая. Бывает, что мы узнаем о работающих в ДФО соотечественниках, только когда у тех возникают проблемы.

Вот и свежий пример. В марте в отделение примчался Константин Р. 30-летний мужчина кипел от возмущения: месяц отработал в хабаровской дорожно-строительной фирме — ни денег, ни договора. «Что делать, как вернуться домой?» — шумел он.

— Нам в таких ситуациях приходится быть не только представителями государства, но в какой-то степени и юристами, и экономистами, и психологами, — говорит Александр Бобцов. — Выяснилось, что Константин искал заработка в Москве , там ему предложили лететь на Дальний Восток и даже купили билет.

Не удосужившись заключить официальный трудовой контракт, человек стал работать, а когда возникли вопросы, даже не попытался задать их руководству компании.

Прямо из отделения Посольства обиженный работник позвонил директору предприятия, ему тут же предложили встретиться и обсудить возникшие проблемы. На следующий день он получил расчет и, обжегшись на полулегальном трудоустройстве, решил возвращаться на родину.

На посулы неофициальных рекрутеров иногда покупаются и целыми бригадами. Такая история произошла в прошлом году.

Звонок из Якутии . Группа граждан Республики Беларусь — шесть человек — плачется: «Мы уже несколько месяцев находимся где-то в Мирнинском районе. По контракту деньги не выплачивают. Обратные билеты покупать отказываются. Трое суток сидим без еды».

Бригаде, нанятой на строительство дороги, обещали нормальное общежитие и высокую зарплату. На деле — ужасно холодный барак с насекомыми и безденежье. Достучались до начальства (а связь в этих местах — через спутник), но ответа положительного не получили. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства Посольства. Компания, базирующаяся в Магаданской области , рассчиталась с белорусскими дорожниками.

Устройство на работу через нелегальных рекрутеров чревато бедой

Из Республики Саха вызволяли и Антона К. Во время погрузки леса он, вопреки технике безопасности и здравому смыслу, оказался в прицепе, куда сыпались бревна. Выпрыгнул — и сломал обе ноги.

— Надо отдать должное нашим братьям российским: пострадавшего быстро доставили в районную больницу, начали лечение. Причем большой плюс — медстраховка у Антона была, — рассказывает советник Посольства.

Дело шло к выписке. Но что делать дальше? Обе ноги в гипсе, до Якутска — 500 километров, с работы никто с ним не связывается, родные далеко, в Беларуси.

— Я удивлялся самонадеянности самого гражданина, который по какому-то мобильному телефону договорился в Москве с каким-то неизвестным лицом, — вспоминает Александр Бобцов. — Ему выдали билет, он и прилетел. Здесь знает только мастера. Даже не может назвать предприятие, на котором трудится.

Белорусскому дипломату удалось подключить постпредство РС (Я) в Хабаровске , а через него и правительство северной республики. Власти оперативно нашли компанию-работодателя незадачливого Антона, а та изыскала возможность доставить больного в Якутск, приобрела ему инвалидную коляску и отправила самолетом в российскую столицу, где его уже встретили родственники.

— К сожалению, в поисках лучшей жизни и больших денег люди порой не оценивают риски, не думают о том, что необходимо заключать договоры с добросовестными нанимателями и выходить на них в установленном законом порядке. Между тем в Республике Беларусь процесс трудовой миграции очень четко отрегулирован.

на заметку

МВД Беларуси определяет перечень организаций, которые имеют право заниматься трудовой миграцией. Они заключают договоры с работодателями на территории России и официально трудоустраивают белорусских граждан в российских компаниях. На сайте МВД на странице департамента по гражданству и миграции размещен исчерпывающий список этих организаций. Проводятся соответствующие проверки во избежание незаконных путей миграции, а также торговли людьми, обеспечивают оформление граждан на работу в России в соответствии с белорусским и российским законодательством.