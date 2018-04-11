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На Велозаводском рынке открыта государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы
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На Велозаводском рынке открыта государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Комитетом ветеринарии города Москвы для обеспечения выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов растительного и животного происхождения на рынках столицы организована работа по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой продукции. Комплекс осуществляемых мер позволяет не допускать попадание на стол москвичей продукции опасной в ветеринарном отношении.
За последнее время значительно модернизирована и улучшена материально-техническая база и оснащение государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (ГЛВСЭ), подготовлен квалифицированный персонал. В настоящий момент на торговых объектах, в том числе рынках города Москвы функционирует 62 ГЛВСЭ.
На прошлой неделе на обновленном после масштабной реконструкции Велозаводском рынке возобновила свою работу лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.
Лаборатория в полном объеме оснащена всем необходимым оборудованием, приборами и инструментами для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой на рынке продукции животного и растительного происхождения в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей.
Комитет ветеринарии города Москвы рекомендует покупателям требовать от продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла ветеринарную экспертизу и пригодна для пищевых целей.
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