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Найдем занятие для всех
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Найдем занятие для всех 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москва за последние годы серьезно продвинулась по всем направлениям. Поэтому мы решили объединить возможности столицы с общественной инициативой в единую городскую программу. Всего месяц назад был запущен проект, который получил название «Московское долголетие». А сейчас уже на различные занятия — творческие, спортивные, образовательные — записалось 75 тысяч человек.
Все желающие по-прежнему могут присоединиться к занятиям в группах по интересам, подав заявку в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства.
В программе «Московское долголетие» может принять участие любой столичный пенсионер независимо от пола, возраста и статуса. Тем, кто желает заниматься спортом, необходимо также предоставить справку от врача о состоянии здоровья. На основании заявок из желающих формируются группы, подбираются преподаватели и не позднее чем через 14 дней после их подачи начинаются занятия. Участники проекта могут попробовать себя в гимнастике, скандинавской ходьбе, общей физической подготовке, фитнесе, занятиях на тренажерах.
Есть и творческие занятия. Для любителей интеллектуальных развлечений работают клубы по игре в шахматы и шашки. Также можно получить полезные навыки, например обучиться работе на компьютере.
Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках проекта проводятся лекции по профилактике болезней, укреплению организма, правильному питанию, здоровому образу жизни. Интересных предложений для пенсионеров будет достаточно, ведь если учесть, что каждый участник сможет посещать одну основную группу и две дополнительные, его занятость составит шесть дней в неделю.
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