Предприятия Германии заявили о твердом намерении остаться на российском рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Германские компании на фоне неблагоприятной политической повестки намерены остаться на российском рынке. Об этом заявил журналистам в среду директор Северо-Западного филиала Российско-Германской внешнеторговой палаты (РГВП) Кристиан Альтманн, выступая на презентации Недели Германии в Санкт-Петербурге.

"Даже в непростые времена на фоне неблагоприятных политических условий германские предприятия твердо намерены остаться на российском рынке. Мы установили это в ходе одного из наших опросов: они намерены оставаться приверженными российскому рынку. Именно это мы намерены подтвердить своим участием в Неделе Германии в 2018 году", — сказал Альтманн.

По приведенным им данным, в России на сегодняшний день насчитывается примерно 5,1 тыс. немецких предприятий, из них около 800-900 являются членами Российско-Германской внешнеторговой палаты. Организация дважды в год проводит опросы среди своих участников.

"Мы считаем, и опрошенные нами предприятия также придерживаются мнения, что кризис 2016 года в значительной степени преодолен. В 2017 году мы вышли на путь роста", — отметил Альтманн.

По словам представителя РГВП, около 99% германских предприятий, которые имели свои представительства в России, остались в стране и положительно оценивают перспективы двусторонних деловых связей. «75% предприятий разделяют позитивную оценку будущего положения. Они ожидают прирост внешнеторгового оборота в 2018 году, то есть три из четырех предприятий исходят из того, что рост будет продолжаться и в этом году», — указал он.

Позитивная региональная повестка

В комитете по внешним связям Санкт-Петербурга текущую региональную повестку сотрудничества между городом и германскими партнерами также оценили позитивно. Первый заместитель председателя комитета Сергей Марков назвал ее «насыщенной по всем направлениям — от экономики до гуманитарных проектов».

"Мы за все время кризиса в отношениях с Евросоюзом не ощущали какого-то снижения контактов между Санкт— Петербургом и нашими городами-партнерами", — подчеркнул Марков. Среди основных городов-партнеров Петербурга в Германии — Гамбург (с 1957 года) и Дрезден (с 1961 года), партнерские отношения поддерживаются также с пятью федеральными землями ФРГ.

В комитете также отметили эффективность народной дипломатии для двустороннего сотрудничества. «Региональные контакты стали той площадкой, которая позволяет поддерживать очень тесное взаимодействие между Россией и Германией», — сказал Марков.

Положительную повестку в отношениях между народами ФРГ и РФ подтверждают также данные по туристическому обмену. Так, за 2017 год Петербург посетили около 220 тыс. туристов из Германии, и около 100 тыс. жителей города на Неве выехали в ФРГ, добавили в комитете.

По официальным данным, в Петербурге зарегистрировано около 700 предприятий с немецким капиталом. В 2017 году торговый оборот между городом и Германией вырос на 14%, по сравнению с 2016 годом, и составил $3,7 млрд ФРГ занимает третье место по товарообороту среди всех торговых партнеров Петербурга.

15-я Неделя Германии в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 26 апреля. В ее рамках запланированы около 60 мероприятий, которые познакомят посетителей с немецкой культурой, экономикой, системой образования. Официальным партнером Недели в этом году станет Бавария.