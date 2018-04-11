Ещё
Трамп в Twitter принимает решения, которые ужасают весь мир, заявил Володин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп в Twitter принимает решения, которые ужасают весь мир, заявил Володин 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в Twitter принимает решения, от которых весь мир приходит в ужас, но это не путь России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Президент (США) в Twitter принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь", — заявил Володин в среду.
Посол России в Ливане Александр Засыпкин в среду заявил телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут «хорошие, новые и „умные“.
РИА Новости: последние новости
Совет итальянского региона принял резолюцию против антироссийских санкций Мнение: "инцидент" с фрегатом Aquitaine в Средиземном море – провокация СМИ Орешкин: долгосрочное ослабление рубля может повлиять на инфляцию в России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Рынок отреагировал на заявление Трампа160
Турчинов назвал историческую ошибку Украины
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение