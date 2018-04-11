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Видео: Самые красивые взлетно-посадочные полосы мира
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Путин прокомментировал мировую обстановку

Видео: Самые красивые взлетно-посадочные полосы мира 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Взлетно-посадочная полоса в ирландском аэропорту Донегол (Donegal Airport) была названа наиболее красивой среди самых впечатляющих 112 площадок, которые были выбрали в рамках опроса, организованного компанией PrivateFly, передает Independent.
Кстати, живописная береговая линия вокруг Донегола засветилась в культовых «Звездных войнах».
В опресе приняли участие более 8500 человек. Многие из них назвали посадку в Донегале «всегда невероятно захватывающей».
По мнению пользователей, на втором месте аэропорт Барра (Шотландия), на третьем — Ницца (Франция), на четвертом — Куинстаун (Новая Зеландия).
Также в десятке оказались аэропорты Орландо Мельбурн и Майами (США), Лондон Сити (Великобритания), Торонто Билли Бишоп (Канада) и Сен-Мартен на одноименном острове в Карибском море.
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