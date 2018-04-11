Видео: Самые красивые взлетно-посадочные полосы мира

Взлетно-посадочная полоса в ирландском аэропорту Донегол (Donegal Airport) была названа наиболее красивой среди самых впечатляющих 112 площадок, которые были выбрали в рамках опроса, организованного компанией PrivateFly, передает Independent.

Кстати, живописная береговая линия вокруг Донегола засветилась в культовых «Звездных войнах».

В опресе приняли участие более 8500 человек. Многие из них назвали посадку в Донегале «всегда невероятно захватывающей».