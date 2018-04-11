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Руководители нештатных формирований прошли обучение по ГО
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Руководители нештатных формирований прошли обучение по ГО 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 2 часа назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Сегодня на базе защитного сооружения гражданской обороны на улице Капицы прошло практическое занятие с командирами групп (звеньев) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО. Занятие проводилось преподавателем учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЮЗАО города Москвы по теме обслуживания убежищ предприятий и организаций Юго-Западного округа столицы.
— Каждые пять лет командиры групп (звеньев) нештатных формирований проходят обучение по вопросам гражданской обороны согласно Плана комплектования слушателей УМЦ ГО и ЧС Москвы, утвержденного председателем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы Петром Бирюковым, — пояснил В. А. Мирущенко преподаватель учебно-методического центра ЮЗАО.
Во время занятия слушатели узнали, что работу дизельной установки, системы вентиляции и другого технологического оборудования в защитных сооружениях Москвы поддерживают квалифицированные специалисты ГУП «Специальное предприятие при Правительстве Москвы». Технические помещения в ЗС ГО всегда находятся под особым контролем, поскольку там действуют особые требования к безопасности и оборудованию, способному поддерживать основные системы жизнеобеспечения укрываемого населения.
Проведение практических занятий дает возможность руководителям нештатных формирований получить навыки в работе по обслуживанию всех узлов и приборов защитных сооружений предприятий и организаций округа в мирное и военное время.
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