Руководители нештатных формирований прошли обучение по ГО

Сегодня на базе защитного сооружения гражданской обороны на улице Капицы прошло практическое занятие с командирами групп (звеньев) нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО. Занятие проводилось преподавателем учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ЮЗАО города Москвы по теме обслуживания убежищ предприятий и организаций Юго-Западного округа столицы.

— Каждые пять лет командиры групп (звеньев) нештатных формирований проходят обучение по вопросам гражданской обороны согласно Плана комплектования слушателей УМЦ ГО и ЧС Москвы, утвержденного председателем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы Петром Бирюковым , — пояснил В. А. Мирущенко преподаватель учебно-методического центра ЮЗАО.

Во время занятия слушатели узнали, что работу дизельной установки, системы вентиляции и другого технологического оборудования в защитных сооружениях Москвы поддерживают квалифицированные специалисты ГУП «Специальное предприятие при Правительстве Москвы ». Технические помещения в ЗС ГО всегда находятся под особым контролем, поскольку там действуют особые требования к безопасности и оборудованию, способному поддерживать основные системы жизнеобеспечения укрываемого населения.

Проведение практических занятий дает возможность руководителям нештатных формирований получить навыки в работе по обслуживанию всех узлов и приборов защитных сооружений предприятий и организаций округа в мирное и военное время.