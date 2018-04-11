Ещё
В Польше огромные налоги могут убить криптоиндустрию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

В Польше огромные налоги могут убить криптоиндустрию 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Криптовалютные трейдеры Польши опубликовали петицию. Таким образом участники рынка протестуют против решения правительства, согласно которому все без исключения криптовалютные транзакции в стране должны облагаться налогом, даже если они не приносят прибыль. «Мы требуем поддержки блокчейн-рынка и отмены всех налогов для его участников», — говорится в тексте петиции, под которой уже подписались 2700 человек. В опубликованном документе трейдеры отмечают, что новые правила регулирования отрасли означают, что деньги, вложенные в биткойн и другие криптовалюты, фактически будут облагаться налогами «сотни и даже тысячи раз». Напомним, источником скандала послужила статья, опубликованная Министерством финансов Польши на прошлой неделе, авторы которой настаивают на введении 18% или 32% налога на все операции с криптовалютами.
Какие страны думают о криптобизнесе? Ответ в нашей инфографике.
текст: Антон Кузнецов, фото: Visual Hunt
BitCryptoNews: последние новости
22 страны Европы вступили в международное блокчейн партнерство Самый амбициозный проект на эфириуме запустил бета-версию основной сети Аудитор Trail of Bits проверит технологию смарт-контрактов Golem
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подняли в воздух самолет «судного дня»350
Трамп выступил с призывом к России976
Захарова сделала Трампу ответное предложение217
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод48
Рынок отреагировал на заявление Трампа178
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение