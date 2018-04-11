В Польше огромные налоги могут убить криптоиндустрию 

Криптовалютные трейдеры Польши опубликовали петицию. Таким образом участники рынка протестуют против решения правительства, согласно которому все без исключения криптовалютные транзакции в стране должны облагаться налогом, даже если они не приносят прибыль. «Мы требуем поддержки блокчейн-рынка и отмены всех налогов для его участников», — говорится в тексте петиции, под которой уже подписались 2700 человек. В опубликованном документе трейдеры отмечают, что новые правила регулирования отрасли означают, что деньги, вложенные в биткойн и другие криптовалюты, фактически будут облагаться налогами «сотни и даже тысячи раз». Напомним, источником скандала послужила статья, опубликованная Министерством финансов Польши на прошлой неделе, авторы которой настаивают на введении 18% или 32% налога на все операции с криптовалютами.
Какие страны думают о криптобизнесе? Ответ в нашей инфографике.
текст: Антон Кузнецов, фото: Visual Hunt