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Алексей Трушкин, пропавший в Нижегородской области в октябре, найден погибшим
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Алексей Трушкин, пропавший в Нижегородской области в октябре, найден погибшим 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Он пропал 7 октября 2017 года, уехав из деревни Вареж Павловского района на подводную охоту в Пуркский затон.
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