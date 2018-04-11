Алексей Трушкин, пропавший в Нижегородской области в октябре, найден погибшим

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Он пропал 7 октября 2017 года, уехав из деревни Вареж Павловского района на подводную охоту в Пуркский затон.