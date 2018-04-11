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Алексей Трушкин, пропавший в Нижегородской области в октябре, найден погибшим
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Алексей Трушкин, пропавший в Нижегородской области в октябре, найден погибшим
Newsroom24
2 часа назад
Фото:
Newsroom24
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Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Он пропал 7 октября 2017 года, уехав из деревни Вареж Павловского района на подводную охоту в Пуркский затон.
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