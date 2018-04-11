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На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре продолжается монтаж инженерных коммуникаций
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На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре продолжается монтаж инженерных коммуникаций 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 апр. — Новая Кубань. Капитальный ремонт улицы Восточно-Кругликовской ведется в соответствии с графиком, заверили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Специалисты уже устанавливают бордюры и отсыпают тротуары. Также на участке между улицами Домбайской и Черкасской продолжаются работы по переносу инженерных коммуникаций — водопроводных, электро— и других сетей. Параллельно ведется установка опор уличного освещения.
В рамках капитального ремонта улицы Восточно-Кругликовской выполняются работы по устройству слоев основания дороги по улицы Яснополянской на участке от Уссурийской до Домбайской. Вместе с финальным асфальтированием Восточно-Кругликовской улицы будет уложено асфальтобетонное покрытие на участке улицы Уссурийской в промежутке от улицы Яснополянской до улицы Российской. Движение здесь было возобновлен в марте этого года.
Полностью капремонт планируется завершить к августу 2018 года.
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