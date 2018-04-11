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Зюганов рассказал, как России преодолеть кризис
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Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

Зюганов рассказал, как России преодолеть кризис 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Для преодоления экономического кризиса стране нужна сплочённость общества, максимальная мобилизация ресурсов и освоение новейших технологий. Об этом заявил глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов во время отчёта главы кабмина Дмитрия Медведева о работе Правительства перед палатой.
«В России продолжается экономический кризис, по многим характеристикам он увеличивается гораздо быстрее, чем темпы развития. Для его преодоления нам нужна сплочённость общества, максимальная мобилизация ресурсов и освоение новейших технологий», — сказал он.
По словам Зюганова, нужно скорее решить проблему аварийного жилья, которого стало больше на 12 миллионов квадратных метров в последние годы.
Депутат предлагает также обеспечить законодательную поддержку детей войны, изменить ЕГЭ, «который калечит молодые умы», а также создать нормальные условия для молодых учёных, чтобы прекратить утечку мозгов.
Депутат добавил, что государство повышает налоги для граждан. В качестве примера он привёл курортный сбор и систему «Платон». При этом, подчеркнул Зюганов, в стране растёт количество и благосостояние миллиардеров, в то время как на менее обеспеченных людей ложится всё большая нагрузка.
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