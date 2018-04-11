Зюганов рассказал, как России преодолеть кризис

«В России продолжается экономический кризис, по многим характеристикам он увеличивается гораздо быстрее, чем темпы развития. Для его преодоления нам нужна сплочённость общества, максимальная мобилизация ресурсов и освоение новейших технологий», — сказал он.

По словам Зюганова, нужно скорее решить проблему аварийного жилья, которого стало больше на 12 миллионов квадратных метров в последние годы.

Депутат предлагает также обеспечить законодательную поддержку детей войны, изменить ЕГЭ, «который калечит молодые умы», а также создать нормальные условия для молодых учёных, чтобы прекратить утечку мозгов.

Депутат добавил, что государство повышает налоги для граждан. В качестве примера он привёл курортный сбор и систему «Платон». При этом, подчеркнул Зюганов, в стране растёт количество и благосостояние миллиардеров, в то время как на менее обеспеченных людей ложится всё большая нагрузка.