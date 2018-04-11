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В Курской области семья отравилась угарным газом, женщина погибла
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В Курской области семья отравилась угарным газом, женщина погибла 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Её 12 летняя дочь и 19-летний сын сейчас находятся в больнице, их состояние удовлетворительное
По данным регионального СУ СК, утром 10 апреля следователям поступило сообщение о том, что в собственном доме в посёлке Коренево погибла 42-летняя женщина, а её дети госпитализированы. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
На данный момент оперативники установили, что женщина проживала в частном доме в посёлке Коренево с матерью и двумя детьми. Утром 10 апреля её мать вернулась домой и постучала в запертую изнутри дверь. Через некоторое время ей открыла 12-летняя внучка, которая находилась практически в бессознательном состоянии. Женщина вошла в дом и увидела страшную картину: на полу в прихожей без признаков жизни лежала её дочь, на кухне она обнаружила мертвых домашних животных, кота и хомяка. Старший сын в это время находился в дальней комнате дома и спал.
Женщина тут же вызвала скорую, медики госпитализировали детей и констатировали смерть их матери. По предварительной информации женщина и дети отравились угарным газом. По данным специалистов, он скопился из-за того что на кухне забилась вытяжка. При этом там работали газовая плита и котёл, а вентиляция в помещении отсутствовала.
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