О чем договорился саудовский кронпринц в Париже

Заключив многомиллиардные сделки в ходе визитов в Великобританию США , Мухаммед бен Сальман Аль Сауд посетил Францию , где обсудил с президентом республики Эмманюэлем Макроном «новое стратегическое партнерство» Парижа и Эр-Рияда . Что скрывается за этим определением — в материале ТАСС

По отработанной схеме

С точки зрения целей, преследуемых саудовским кронпринцем, посещение Парижа ничем не отличается от визитов в Лондон и Вашингтон: королевство укрепило связи с лидерами этих стран, заключило ряд взаимовыгодных сделок (от закупки истребителей до открытия сети кинотеатров) и разрекламировало образ новой Саудовской Аравии — более открытой, нацеленной на диверсификацию экономики и предоставление гражданам новых прав и свобод, нетипичных для абсолютных теократических монархий.

Microsoft и В процесс создания нового имиджа королевства вписалась как встреча кронпринца с духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским, так и с руководством таких гигантов, как Amazon Disney в США.

Как рассказал газете The Wall Street Journal руководитель созданного в 2016 году Ведомства развлечений Ахмед аль-Хатиб, если раньше Эр-Рияд сосредотачивал внимание «только на нефти, газе и коммерции», то теперь во главе угла также «социальные преобразования — культура, развлечения и туризм».

Культура и инвестиции

Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра культуры Франции Франсуаз Ниссен, в первый день визита Мухаммеда бен Сальмана, Париж и Эр-Рияд подписали соглашение по созданию в королевстве национального оркестра и оперы.

Кроме того, были подписаны соглашения с Высшей национальной школой аудиовизуальных искусств Франции и Национальным аудиовизуальным институтом. Первый документ предусматривает подготовку молодых специалистов в области кино, а второй — в оцифровке архивов.

Министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад рассказал, что королевство впервые примет официальное участие в Каннском кинофестивале и представит там девять короткометражных фильмов.

Между тем саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании на $5 млрд по строительству гигантского нефтехимического комплекса в портовом городе Эль-Джубайль на востоке королевства.

Из позитивной повестки выбивалась лишь новость о том, что группа правозащитников из Йемена подала против наследного принца иск в парижский суд за то, что он «отдал приказ о первых бомбардировках территории Йемена», и немногочисленные акции протеста во французской столице против визита кронпринца.

Молодые лидеры

Как отмечает Haaretz , 32-летний кронпринц и 40-летний президент Эмманюэль Макрон «оба выступают в роли защитников» молодого поколения своих стран. В первый день визита Макрон пригласил Мухаммеда бен Сальмана на незапланированный двухчасовой ужин в Лувр. А на второй день состоялась и официальная встреча.

На ней президент и кронпринц подписали соглашение о развитии комплекса археологических объектов Мадаин-Салих в провинции Эль-Мадина (объект всемирного наследия ЮНЕСКО ).

Французский президент также подтвердил, что нанесет визит в королевство в конце 2018 года с целью укрепления экономических связей между Парижем и Эр-Риядом.

"С одной стороны — через развитие французских компаний, которые могут поддержать видение принцем Мухаммедом развития [Саудовской Аравии] до 2030 года в плане энергетической диверсификации, проектов в сфере устойчивого развития, искусственного интеллекта, и с другой — через инвестиции во Франции, включая совместные стратегические инвестиции в таких сферах, как СМИ, телекоммуникации, инновации, люксовые товары, агропромышленность", — рассказал Макрон.

По результатам встречи было сделано и два важных политических заявления. Во-первых, наследный принц заявил, что «если понадобится», Эр-Рияд присоединится к США, Франции и Великобритании в возможной военной операции в Сирии

Во-вторых, французский президент объявил о том, что Париж и Эр-Рияд договорились провести летом гуманитарную конференцию по Йемену, чтобы принять новые инициативы для помощи мирным жителям в охваченной войной с 2014 года стране.

Макрон, ранее призывавший к «полному снятию» блокады Йемена, также сообщил Мухаммеду бен Сальману, что Париж «не потерпит никакой ракетной активности, угрожающей Саудовской Аравии». Примечательно, что на следующий день после заявления Макрона мятежники-хуситы нанесли удары с беспилотников из Йемена по аэропорту и предприятиям Saudi Aramco. А 5 апреля хуситы обстреляли предприятия Aramco баллистическими ракетами «Бадр-1».