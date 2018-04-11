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Заменят покрытие лестниц и проводку. В Перми ремонтируют подземный переход возле центрального рынка
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Заменят покрытие лестниц и проводку. В Перми ремонтируют подземный переход возле центрального рынка 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
1 апреля на площади у центрального рынка закрылись на ремонт два выхода из подземного пешеходного перехода. Работы продлятся до 30 июня.
Сейчас в Перми существуют семь подземных пешеходных переходов. Один из них — на площади возле центрального рынка передан в аренду ООО «Фирма Велта». По условиям договора арендатор обязан содержать переходы в надлежащем состоянии и делать текущий ремонт по мере необходимости.
В начале апреля арендатор закрыл два выхода из подземного перехода возле рынка и начал ремонт. Сейчас проход для пешеходов организован по оставшимся двум лестницам с обеих сторон шоссе Космонавтов.
Лестничные спуски в переход огорожены забором
— Работы по ремонту подземного перехода возле центрального колхозного рынка начались 1 апреля 2018 года и продлятся до 30 июня 2018 года, — сообщили 59.ru в пресс-службе пермской мэрии. — Будет заменено покрытие лестничных сходов на гранитные и заменена электропроводка. Стены и потолки очистят от грязи и надписей, а затем их покрасят.
В 2017 году по заказу МКУ «Пермблагоустройство» был капитально отремонтирован подземный пешеходный переход возле Гознака. В этом году на содержание таких переходов выделено 740 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что в Перми планируют построить новые подземные переходы для пешеходов.
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