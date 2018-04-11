Столица именем гордится

В этот день, 11 апреля 1147 года, впервые было упомянуто слово «Москва». Юрий Долгорукий , как сказано в летописи, пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу: «Приди ко мне, брате, в Москов».

Вот и получилось, что князь Юрий Долгорукий вошел в историю как «основатель Москвы ».

Между тем из послания становится понятно, что в 1147 году Москва как город уже существовала. Больше того — это была ставка крупного феодала — князя, которую было не стыдно показать другому князю.

Многие историки уверены, что Москва, как Киев и Великий Новгород, была основана в VI веке. Киев в тот момент был столицей Южной Руси , Великий Новгород — Северной, а Москва — Центральной. Это был довольно крупный город, живший в основном торговлей. Согласно этой версии, основал Москву князь Моск из племени вятичей. Причем город был основан на берегу Яузы. В «Книге Велеса» — известном историческом памятнике — об этом сказано: «И так мы стеклись к Моску и построили Москов град. И там пил Моска сурину. И так явился град сей от него…» Правда, примерно треть историков считает «Велесову книгу» подделкой. Поэтому историю об основании Москвы князем Моском они считают недостоверной.

По другой версии «Москва» произошла от корня «моск», что означало «вязкий, топкий» или «болото, сырость, влага, жидкость». Вполне возможно. Центр города постоянно затапливало — вспомните Болотную площадь.

Согласно еще одной версии, слово «Москва» — финно-угорское и произошло от «Маска» — «медведь», и «Ава» — «мать». Получается — «мать медведей». Единой версии нет. Но большинство ученых согласны, что Москва старше официального возраста.