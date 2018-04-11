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Курская область. После вмешательства прокуратуры был отремонтирован детский сад
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Курская область. После вмешательства прокуратуры был отремонтирован детский сад 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Из регионального и муниципального бюджета на эти цели было выделено 6 млн руб  В прокуратуру Пристенского района обратилась местная жительница, которая сообщила о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в МКДОУ «Детский сад п. Пристень». Во время проверки было установлено, что в здании изношена и протекает крыша, пришли в негодность стены и пол, требуется ремонт системы электроснабжения, канализационной и вентиляционной системы, из-за отсутствия отвода ливневых вод затапливаются игровые площадки.
В связи с этим прокурор внес главе администрации Пристенского района представление с требованием устранить нарушения. В результате на капремонт из регионального и муниципального бюджета выделено 6 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время задание отремонтировано.
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