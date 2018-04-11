Курская область. После вмешательства прокуратуры был отремонтирован детский сад

Из регионального и муниципального бюджета на эти цели было выделено 6 млн руб В прокуратуру Пристенского района обратилась местная жительница, которая сообщила о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в МКДОУ «Детский сад п. Пристень ». Во время проверки было установлено, что в здании изношена и протекает крыша, пришли в негодность стены и пол, требуется ремонт системы электроснабжения, канализационной и вентиляционной системы, из-за отсутствия отвода ливневых вод затапливаются игровые площадки.

В связи с этим прокурор внес главе администрации Пристенского района представление с требованием устранить нарушения. В результате на капремонт из регионального и муниципального бюджета выделено 6 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время задание отремонтировано.