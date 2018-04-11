В Московском Политехе «Тотальный диктант» зачитает Марина Кравец

Резидентка Comedy Club прочтет текст «Тотального диктанта» в вузе Соколиной горы.

В Соколиной горе вторая площадка для желающих проверить свою грамотность в рамках акции «Тотальный диктант» откроется в школе №1362. Зарегистрироваться на участие в проекте можно на сайте totaldict.ru. Тем, кому удобнее написать диктант дома, тоже предоставлена такая возможность: «Тотальный диктант» можно написать онлайн.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Тотальный диктант».