В Московском Политехе «Тотальный диктант» зачитает Марина Кравец 

Резидентка Comedy Club прочтет текст «Тотального диктанта» в вузе Соколиной горы.
В аудитории А202 здания образовательного учреждения на Большой Семёновской улице, 38 ведущей акции «Тотальный диктант» станет Марина Кравец, единственная постоянная участница юмористического телешоу Comedy Club. Напомним, что в чтении текста в разных городах нашей и других стран станут многие известные личности: например, Михаил Боярский, Виктор Сухоруков, Светлана Сурганова, Николай Расторгуев и многие другие спортсмены, артисты, писатели.
В Соколиной горе вторая площадка для желающих проверить свою грамотность в рамках акции «Тотальный диктант» откроется в школе №1362. Зарегистрироваться на участие в проекте можно на сайте totaldict.ru. Тем, кому удобнее написать диктант дома, тоже предоставлена такая возможность: «Тотальный диктант» можно написать онлайн.
Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Тотальный диктант».