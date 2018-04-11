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Подопечным центра соцобслуживания «Некрасовка» рассказали о мошенниках
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Подопечным центра соцобслуживания «Некрасовка» рассказали о мошенниках 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» на днях прошла встреча с представителем Общественного пункта охраны порядка Антоном Локтюшиным.
Он рассказал о том, что в Москве активизировались мошенники и предупредил участников пилотного проекта «Московское долголетие», что очень часто жертвами мошенников становятся одинокие и пожилые люди.
— Чтобы ни стать жертвой мошенников, я рассказал методы борьбы с ними. Главный из них — «Будьте бдительны!», — резюмировал Локтюшин.
Напомним, что центр расположен по адресу: Рождественская улица, дом 21, корпус 5. (вт)
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