Подопечным центра соцобслуживания «Некрасовка» рассказали о мошенниках

В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» на днях прошла встреча с представителем Общественного пункта охраны порядка Антоном Локтюшиным.

Он рассказал о том, что в Москве активизировались мошенники и предупредил участников пилотного проекта «Московское долголетие», что очень часто жертвами мошенников становятся одинокие и пожилые люди.

— Чтобы ни стать жертвой мошенников, я рассказал методы борьбы с ними. Главный из них — «Будьте бдительны!», — резюмировал Локтюшин.

Напомним, что центр расположен по адресу: Рождественская улица, дом 21, корпус 5. (вт)