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Жириновский в шутку предложил сажать писателей, чтобы их «вдохновить»
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Жириновский в шутку предложил сажать писателей, чтобы их «вдохновить» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шутку предложил посадить писателей в тюрьму, чтобы «вдохновить» их на эпохальные произведения.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду выступает в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о многолетней работе правительства.
"Я вас уверяю, мозги хорошо заработают, если сидят в лагерях. Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим — сразу будут эпохальные произведения", — заявил Жириновский в ходе отчета правительства в среду.
Лидер ЛДПР заявил, что «творческим людям нужна трагедия». «Но мы же не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать», — добавил он.
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