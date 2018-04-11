Жириновский в шутку предложил сажать писателей, чтобы их «вдохновить»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду выступает в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о многолетней работе правительства.

"Я вас уверяю, мозги хорошо заработают, если сидят в лагерях. Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим — сразу будут эпохальные произведения", — заявил Жириновский в ходе отчета правительства в среду.

Лидер ЛДПР заявил, что «творческим людям нужна трагедия». «Но мы же не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать», — добавил он.