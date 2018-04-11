Жириновский предложил сажать писателей в тюрьму для вдохновения

По мнению Жириновского, в лагерях «хорошо работают мозги». «Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим — сразу будут эпохальные произведения», — пошутил Жириновский в ходе отчета правительства.

Жириновский, впрочем, добавил, что хотя «творческим людям нужна трагедия», все-таки «мы не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать».

Также в рамках отчета Владимир Жириновский предложил засыпать мусором Тундру.