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Жириновский предложил сажать писателей в тюрьму для вдохновения
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Жириновский предложил сажать писателей в тюрьму для вдохновения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сажать русских писателей в тюрьму, пишет РИА «Новости».
По мнению Жириновского, в лагерях «хорошо работают мозги». «Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим — сразу будут эпохальные произведения», — пошутил Жириновский в ходе отчета правительства.
Жириновский, впрочем, добавил, что хотя «творческим людям нужна трагедия», все-таки «мы не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать».
Также в рамках отчета Владимир Жириновский предложил засыпать мусором Тундру.
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