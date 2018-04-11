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Интерактивная лекция ко Дню космонавтики пройдет в Путевом проезде
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Интерактивная лекция ко Дню космонавтики пройдет в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 41 минуту назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Детей от девяти лет и старше приглашают на интерактивную лекцию «Космическая одиссея», которую 14 апреля в библиотеке №64 прочитает сотрудник музыкально-эстетического центра «ЭПИ» на Стандартной улице Дмитрий Орлов. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко.
— Количество мест ограничено, поэтому необходимо записаться заранее в МЭЦ «ЭПИ» по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1, либо по телефону 8 (915) 301-06-95, — уточнила Ольга Логвиненко.
Начало лекции в 16.00. Слушателей ждут в библиотеке №64 по адресу: Путевой проезд, д. 38а. (вт)
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