Интерактивная лекция ко Дню космонавтики пройдет в Путевом проезде

Детей от девяти лет и старше приглашают на интерактивную лекцию «Космическая одиссея», которую 14 апреля в библиотеке №64 прочитает сотрудник музыкально-эстетического центра «ЭПИ» на Стандартной улице Дмитрий Орлов . Об этом рассказала заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко.

— Количество мест ограничено, поэтому необходимо записаться заранее в МЭЦ «ЭПИ» по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1, либо по телефону 8 (915) 301-06-95, — уточнила Ольга Логвиненко.

Начало лекции в 16.00. Слушателей ждут в библиотеке №64 по адресу: Путевой проезд, д. 38а. (вт)