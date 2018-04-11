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Регионы Северного форума смогут участвовать в создании системы прогноза климата в Арктике
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Регионы Северного форума смогут участвовать в создании системы прогноза климата в Арктике 

ТАСС 38 минут назад
КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Регионы, входящие в международную неправительственную организацию «Северный форум», смогут принять участие в создании системы Applicate: на основе их данных о погоде будет формироваться прогноз изменений климата, необходимый для хозяйственной деятельности в Арктике. Об этом ТАСС сообщил в рамках генеральной ассамблеи Северного форума в Красноярске исполнительный директор организации Михаил Погодаев.
"Главным итогом проекта должно стать создание системы, которая повысит качество прогнозной информации для хозяйственной деятельности в Арктике, арктического судоходства и т. д. Арктические регионы приглашены в качестве источника информации для подготовки такой системы. Пока мы формируем группу регионов, которая будут в нем участвовать", — рассказал Погодаев.
Регионы Северного форума выбраны и конечными пользователями системы. «Мы приглашены в качестве пользователей этой информации. Создается пул коренных народов, представителей местного самоуправления, региональных властей, научного сообщества, чтобы мы свое мнение о качестве этой информации в более тесном сотрудничестве готовили», — добавил Погодаев.
Система Applicate разрабатывается учеными разных стран при поддержке Евросоюза. В проекте участвуют специалисты из институтов РАН в Москве и Санкт-Петербурге.
Северный форум — крупнейшая международная неправительственная организация, объединяющая регионы РФ, США, Республики Корея, Исландии и Финляндии. Обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). XIII генеральная ассамблея форума приурочена к Красноярскому экономическому форуму, который проходит с 12 по 14 апреля. Главная тема КЭФ — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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