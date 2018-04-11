Регионы Северного форума смогут участвовать в создании системы прогноза климата в Арктике

КРАСНОЯРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Регионы, входящие в международную неправительственную организацию «Северный форум», смогут принять участие в создании системы Applicate: на основе их данных о погоде будет формироваться прогноз изменений климата, необходимый для хозяйственной деятельности в Арктике. Об этом ТАСС сообщил в рамках генеральной ассамблеи Северного форума в Красноярске исполнительный директор организации Михаил Погодаев.

"Главным итогом проекта должно стать создание системы, которая повысит качество прогнозной информации для хозяйственной деятельности в Арктике, арктического судоходства и т. д. Арктические регионы приглашены в качестве источника информации для подготовки такой системы. Пока мы формируем группу регионов, которая будут в нем участвовать", — рассказал Погодаев.

Регионы Северного форума выбраны и конечными пользователями системы. «Мы приглашены в качестве пользователей этой информации. Создается пул коренных народов, представителей местного самоуправления, региональных властей, научного сообщества, чтобы мы свое мнение о качестве этой информации в более тесном сотрудничестве готовили», — добавил Погодаев.

Москве и Санкт-Петербурге. Система Applicate разрабатывается учеными разных стран при поддержке Евросоюза . В проекте участвуют специалисты из институтов РАН