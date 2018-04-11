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Родившая Рапунцель вышвырнула из дома мать-интриганку
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Родившая Рапунцель вышвырнула из дома мать-интриганку 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Браку недавно родившей Ольги Рапунцель угрожает опасность. Склоки между родными заставили звезду «Дома-2» сделать нелегкий выбор.
Супруг Ольги Дмитрий Дмитренко признался журналистам, что не может найти общий язык со своей тещей Татьяной Владимировной. Мужчина уверен, что пожилая женщина — интриганка. Она якобы намерена разрушить молодую семью: постоянно унижает, шантажирует, оскорбляет зятя.
Мать Рапунцель, напротив, считает, что новоявленный отец ведет себя неадекватно и все его обвинения надуманы и фальшивы. «Он поставил Оле ультиматум: либо он, либо я», — вспоминает конфликт звездная теща. Пожилая женщина сообщила, что Дмитрий вторые сутки ночует в подъезде.
Это заявление взбесило главу семьи. Дмитренко разразился гневной тирадой в адрес родственницы жены. Свои претензии он опубликовал в соцсетях.
"А почему теща, когда я ее дочери Ольге Рапунцель (Дмитренко) предложение делал на Сейшелах, против не была, а наоборот — только за, да и хлопала в ладоши? И осталась довольна, что руководство «ДОМа-2» ей билеты оплатили во Владивосток, Москву, Дубай, Сейшелы — туда и обратно. Она шустро собрала свой рюкзак походный и прилетела понежиться в Индийском океане. Это у нее здорово получается", — упрекнул Татьяну Владимировну Дима.
Дмитренко признался подписчикам, что теща ранее не высказывалась против их бракосочетания. Якобы она всем своим видом показывала, что несказанно счастлива за дочь. «Все ей вкатило — и свадьба, и роспись в Гагаринском ЗАГСе, и фуршетный стол в ресторане, лимузин, фотосессия и т. д. Короче, красиво жить не запретишь. Она была довольна.», — возмущался участник скандального телешоу.
"Также цитирую ее слова: «А я не буду влазить в вашу семью, и никто мне не указ! Ты никто, понял, Дима, в этой семье! Я все сделаю, чтобы вашей семьи не стало». Она прилетела не с добром, а разрушить нашу семью. Я делаю такие выводы, ей плевать, что у нас с ее старшей дочерью Ольгой любовь, родилась дочь — ее внучка", — продолжал жаловаться обиженный зять.
В этой перепалке больше всего досталось самой Ольге Рапунцель. Звезда оказалась между двух огней. Ей пришлось буквально выбирать между отцом своего ребенка и родной матерью. В итоге участница «Дома-2» прогнала любимую родительницу на Поляну.
"Он не ночевал в подъезде! Я его звала: «Приходи домой», а он говорил: «Пока твоя мама не уйдет, я домой не приду». Но у него ведь я жена, и есть дочь, а он так себя ведет! Мне жаль свою маму и Диму, а больше всего — ребенка. Я люблю Диму и свою маму", — рассказала расстроенная Ольга журналистам Dom2Life.ru.
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