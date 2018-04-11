Где моя гондола? Почему Северный микрорайон Тамбова превратился в Венецию

Весна пришла стремительно и неожиданно. Тамбов буквально утонул из-за таяния снега, и особенно — микрорайоны на севере. Уровень воды здесь настолько высок, что она залила тротуары, автобусные остановки, газоны. Интернет пестрит снимками и видео потопа, а также комментариями родителей, которые возмущены тем, что дети приходят с мокрыми ногами. Неужели на ситуацию нельзя повлиять?

Хоть на лодке плыви

«Школа Сколково» — пожалуй, главная достопримечательность и гордость Северного микрорайона. И хотя тут учат, используя самые современные методики, с внешним обустройством территории не всё так хорошо.

«Можно на лодке плыть! Здесь затоплена не только дорога, но и газоны, по которым дети вынуждены идти домой. Пешеходных тротуаров вокруг школы нет», — жалуется мама двух школьников Марина Глызина.

С критикой ситуации выступил депутат областной Думы Александр Орионов:

«Ситуация с подтоплением улиц Васильковая, Гвардейская, Цветочная и Мордасовой, окружающих школу «Сколково-Тамбов», остаётся критической, несмотря на значительные усилия, прикладываемые городскими службами к удалению талых вод, — говорит он. — Я направил депутатский запрос заместителю главы администрации области Арсену Габуеву, который курирует вопросы дорожного хозяйства».

Воду с улицы Васильковой откачивали с помощью специальных илососов. Также применили ещё один способ: разгон воды с помощью бульдозеров, но он не так эффективен. К тому же тяжёлая техника разбивает асфальт.

Решение найдено?

Подобная ситуация складывается здесь каждый год, но резонанс она получила только сейчас. Возможно, главная причина этому — многочисленные жалобы родителей учеников «Школы Сколково», ведь здесь учатся около двух тысяч детей, а в сентябре их станет ещё больше. Основная же причина ежегодного половодья, по словам экспертов, связана с ошибками в проектировании проезжей части и отсутствии ливневой канализации. По словам Арсена Габуева, чтобы решить проблему, потребуется около 150 млн рублей:

«В этом году мы выполним первый этап этих работ, — рассказывает он. — Предполагается реконструкция улицы Васильковой, она будет расширена ещё на одну полосу движения и сомкнётся с Мичуринской, при этом кольцевую развязку на улице Свободной уберут».

Кроме того, добавил Габуев, вдоль Васильковой построят дренажную систему для отвода воды и пешеходные тротуары, ведь об этом так долго просили родители школьников. Линия уличного освещения, светофорное регулирование, заездные и парковочные карманы со стороны улицы Гвардейской также стоят в планах на это лето.

Проектно-сметная документация уже готова и прошла экспертизу. В ближайшее время администрация города объявит торги. Строительство планируют начать примерно в конце мая, когда в школе закончатся уроки.

«Все работы на объекте мы намерены завершить к началу учебного года. Реализация первого этапа работ оценивается в 40 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета, — добавляет Арсен Габуев. — В следующем году по такому же принципу будут сделаны остальные улицы, прилегающие к «Школе Сколково».