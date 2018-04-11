Мужчина ехал домой на машине и случайно встретил своего кота. Реакция питомца бесценна

Пользователь Твиттера под ником @SherlockyTweet поделился забавнейшими фотографиями, приуроченными к одному необычному случаю в своей жизни. Находясь за рулём автомобиля и будучи довольно далеко от своего дома, он вдруг увидел на тротуаре не кого-нибудь, а своего собственного кота! Тот деловито прогуливался и явно был занят своими важными кошачьими делами. Мужчина остановился прямо перед ним и открыл дверь автомобиля. Как оказалось, кот, которого зовут Льюис, тоже был очень сильно удивлён этой встречей. 1. «Когда натыкаешься на своего кота в четверти мили от дома»

В итоге мужчина отвёз своего котейку домой на завтрак

Пользователи сети отреагировали мгновенно, постом поделились около 66 тысяч человек

Некоторые представляли, что подумал сам кот в этот момент

А другие поделились схожими историями, случившимися с ними и их питомцами

Коты, встретив своих хозяев вне дома ведут себя по-разному

В подобных ситуациях коты частенько устанавливают свои правила

В этом деле главное не спутать своего кота с чужим!

Были ли у вас подобные случаи?