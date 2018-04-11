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Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии
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Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тыс. человек.
Саперы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к разрушению льда на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии.
Сводный отряд инженерной бригады совершил 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации к месту работ, провел инженерную разведку для определения мест закладки взрывчатки и развернул подрывную станцию.
Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тыс. человек. Ширина реки на данном участке — около 100 м. В ходе подрывных работ саперы планируют использовать тонну тротила.
На этой неделе саперы ЦВО также проводят подрывы льда на реке Енисей в Туве, планируется использовать две тонны тротила. По заявлению командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Александра Лапина, более 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.
В марте военнослужащие округа уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Работы проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области, где саперы выполнили в общей сложности более 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 км.
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