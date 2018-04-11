Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тыс. человек.

Саперы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к разрушению льда на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии

Сводный отряд инженерной бригады совершил 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации к месту работ, провел инженерную разведку для определения мест закладки взрывчатки и развернул подрывную станцию.

Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тыс. человек. Ширина реки на данном участке — около 100 м. В ходе подрывных работ саперы планируют использовать тонну тротила.

На этой неделе саперы ЦВО также проводят подрывы льда на реке Енисей в Туве , планируется использовать две тонны тротила. По заявлению командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Александра Лапина , более 4,7 тыс. военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с последствиями паводка.