Контрразведка ФРГ заявила о «высокой доле вероятности» причастности России к атакам на серверы правительства страны

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на серверы германского правительства в мае 2017 года с «высокой долей вероятности» стояла Россия , заявил глава Федерального управления по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV — выполняет функции контрразведки) ФРГ Ханс-Георг Маассен.

"Мы воспринимали это, как кибератаку российского происхождения", — приводит его слова Reuters . По данным агентства, Маассен уточнил, что получить «стопроцентные» доказательства виновности России нельзя.

"Получить стопроцентные доказательства того, что преступник находится в Москве , и что за этой атакой стоят российские правительственные организации, невозможно, но мы можем говорить о высокой степени вероятности", — пояснил он.

Глава ведомства также не исключил возможности того, что атака хакеров была нарочно проведена так, чтобы бросить тень на Москву.

По словам Маассена, власти Германии пристально отслеживали процесс атаки с того момента, как она была выявлена в декабре 2017 года. При этом никаких доказательства того, что за атакой стояла группа хакеров, известная как APT28, обнаружено не было, сообщил он.

Ранее хакеров из APT28 обвиняли в актах на серверы Бундестага в мае 2015 года, а также на серверы Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной кампании в 2016 году.

Тем не менее, по словам Маассен, атака была квалифицирована, как «продвинутая устойчивая угроза» (advanced persistent threat) — то есть нападение, настолько сложное технологически, что совершить его было под силу только государственной структуре.