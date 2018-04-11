День открытых дверей: Дагестанская сетевая компания приглашает на прием жителей республики

Для личного обсуждения с жителями республики проблем с электроснабжением руководство «Дагестанской сетевой компании» в каждый второй четверг месяца проводит День потребителя.

«В этот день абоненты — это и юридические, и физические лица — смогут получить развернутые ответы на волнующие их вопросы, касающиеся технологического присоединения к сетям, передачи, отключения и коммерческого учета электроэнергии, технического обслуживания электросетевых объектов, находящихся в зоне ответственности АО «Дагестанская сетевая компания», и других вопросов, рассмотрение которых в компетенции Общества», — сообщают в компании.

Стать участником Дня потребителя желающие смогут, записавшись через любой офис обслуживания; по телефону контакт-центра ПАО «МРСК Северного Кавказа» (8-800-775-91-12); через интернет-приемную генерального директора, действующую на корпоративном сайте МРСК Северного Кавказа (www.mrsk-sk.ru), или посредством функционала нового интерактивного сервиса «День потребителя, запись на прием», реализованную на официальном сайте Общества.

Уточняющие вопросы по проведению мероприятия можно задать по телефону контакт-центра ПАО «МРСК Северного Кавказа» — 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).

День потребителя пройдет 12 апреля в 14:00 часов.

Фото: goldameir.institute