Горячий метод посадки лаванды и не только…

Здравствуйте! Еще раз хочется поговорить о лаванде. Было много обсуждений по поводу того, как вырастить лаванду. Есть несколько способов. Мой секретный метод самый быстрый: сею лаванду в горячую землю! Долго мне не давали покоя пейзажи Прованса, много было прочитано разной информации по посеву лаванды, я испробовала 2 метода, но прижился у меня только горячий способ. На фото ниже кустику 2 года.

Лаванда, посадка

У меня более 10 кустов лаванды, но я хочу рабатку из этого замечательного растения вдоль всего участка… Поэтому и в этом году сею лаванду)))) Вообще лаванду надо сеять в январе, но в этом году я припозднилась.

9 марта сею лаванду узколистную сорта 'Манстед'.

В плошку насыпаю земли примерно 3-4 см. Проливаю горячей водой (50-60ºC), это удобно делать ложкой. Далее быстренько распределяю семена по поверхности почвы, чуть прижимаю пальчиками. Не присыпаю землей! Сверху укрываю пищевой пленкой, я контейнер в пленку прямо завернула. Ставлю емкость около батареи отопления или на нее (если не совсем огонь батарея)… в тепле держу день или два.

лаванда

Через 3 дня моя лаванда начала всходить. Я очень рада, не люблю долго ждать)))

12 марта

Лаванда

Не забываю проветривать емкость с рассадой, пленочку от конденсата либо протираю, либо меняю пару раз в неделю.

13 марта

Лаванда

Лаванда всходит замечательно!

15 марта

Лаванда

Это фото сделано сегодня, рассаде 1 месяц. Скоро буду пикировать.

Лаванда

Ради такого замечательного результата можно и постараться). Тем более это очень быстро и просто, в Центральной России лаванда зимует без проблем.

Лаванда

Посмотрите, какая красота! Лаванду можно и просто посеять, и стратифицировать, но это долго. Горячий метод — это мой «конек», я им пользуюсь не только для лаванды, так можно сеять любые семена с эфирными оболочками. Например, я так сеяла базилик, всходит отлично. А также розмарин и другие пряные травы. В этом году попробую этот метод на укропе. Надеюсь, мой опыт вам пригодится и станет нашим общим секретом!